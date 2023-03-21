Уряд звільнив двох заступниць голови Фонду держмайна
Кабінет міністрів України сьогодні ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, були звільнені дві заступниці голови Фонду держмайна.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук.
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Кого звільнено
- Бєлову Юлію Віалетівну з посади заступника голови Фонду державного майна України;
- Матієву Яну Сергіївну з посади заступника голови Фонду державного майна України.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Фонді державного майна України вирішили звільнити низку керівників держпідприємств у зв'язку з виявленою "недоброчесністю". Звільнення торкнеться 47 посадовців.
До слова, сьогодні, 21 березня, у Верховній Раді відбулося голосування щодо нових посад для ексміністра з цифрової трансформації Михайла Федорова, ексочільника Укрзалізниці Олександра Камишіна, а також був призначений новий міністр освіти та науки.