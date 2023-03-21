Уряд звільнив двох заступниць голови Фонду держмайна

Кабмін звільнив двох заступників голови Фонду держмайна

Кабінет міністрів України сьогодні ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, були звільнені дві заступниці голови Фонду держмайна.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

Кого звільнено

Бєлову Юлію Віалетівну з посади заступника голови Фонду державного майна України;

Матієву Яну Сергіївну з посади заступника голови Фонду державного майна України.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Фонді державного майна України вирішили звільнити низку керівників держпідприємств у зв'язку з виявленою "недоброчесністю". Звільнення торкнеться 47 посадовців.

До слова, сьогодні, 21 березня, у Верховній Раді відбулося голосування щодо нових посад для ексміністра з цифрової трансформації Михайла Федорова, ексочільника Укрзалізниці Олександра Камишіна, а також був призначений новий міністр освіти та науки.