Фонд держмайна звільнить десятки керівників підприємств — відома причина

Звільнення торкнеться 47 посадовців

У Фонді державного майна України (ФДМУ) вирішили звільнити низку керівників держпідприємств у зв'язку з виявленою "недоброчесністю". Звільнення торкнеться 47 посадовців.

Про такі наміри розповів заступник голови Фонду держмайна Дмитро Кліменков під час телемарафону "Єдині новини".

Причини звільнення

Як зазначив представник Фонду, звільнення вже почалися, зокрема, залишилося звільнити 40 посадовців. Очікують на погодження з боку військових адміністрацій населених пунктів.

Причиною такого рішення стали результати аналізу фінансово-економічного стану компаній, де вони керували. Перевірки почала нова команда Фонду на чолі з Рустемом Умєровим.

Зараз в управлінні Фонду налічується 2,4 тис. підприємств, більшість з яких отримали нещодавно. Під час перевірки намагалися встановити, чи виплачують зарплати працівникам та чи приносять доходи до державного бюджету.

"Аналіз показав, що на більшості проаналізованих держпідприємств не виконуються фінансово-економічні плани, вони приносять збитки. Наша ціль — налагодити роботу державних підприємств, щоб вони працювали чесно та прозоро, без використання сірих схем. Починаємо очищення Фонду держмайна від недобросовісних менеджерів", — пояснив представник ФДМУ.

Фонд держмайна вже шукає нових менеджерів для держпідприємств.

Нагадаємо, у роботі самого Фонду державного майна України (ФДМУ) виявили порушень на 90 млрд гривень. Є ризики втрати майна на понад 56 млрд гривень. Такими виявились підсумки проведеного аудиту Рахункової палати України.