Фонд держмайна звільнить десятки керівників підприємств — відома причина

Фонд держмайна звільнить десятки керівників підприємств: яка причина
У Фонді державного майна України (ФДМУ) вирішили звільнити низку керівників держпідприємств у зв'язку з виявленою "недоброчесністю". Звільнення торкнеться 47 посадовців.
Про такі наміри розповів заступник голови Фонду держмайна Дмитро Кліменков під час телемарафону "Єдині новини".
-
В Херсоні залишаються 60 тисяч людей, місто обстрілюють щогодини: ситуація за добу
-
"Рішення президента": Резніков заявив, що залишається на посаді міністра оборони
-
Ярмоленко відмовився від переїзду до Туреччини: чи можливе повернення до "Динамо"
-
Провідний хірург із Італії допомагає лікувати поранених у Львові
-
Дипломування моряків: з’явились нові правила іспитів та отримання документів
-
Верховний суд унеможливив повернення ПриватБанку колишнім власникам: деталі
-
Данія та Нідерланди передумали надавати Україні танки Leopard 2, — Die Welt
-
Біллі Айліш взяла інтерв'ю у Лани Дель Рей для відомого глянцю: про що поспілкувалися
-
Перейшов на бік ворога: очільнику суду на Харківщині оголосили про підозру
-
Роман Яремчук проти колишнього клубу: анонс матчу 1/8 ЛЧ "Брюгге" — "Бенфіка"
Причини звільнення
Як зазначив представник Фонду, звільнення вже почалися, зокрема, залишилося звільнити 40 посадовців. Очікують на погодження з боку військових адміністрацій населених пунктів.
Причиною такого рішення стали результати аналізу фінансово-економічного стану компаній, де вони керували. Перевірки почала нова команда Фонду на чолі з Рустемом Умєровим.
Зараз в управлінні Фонду налічується 2,4 тис. підприємств, більшість з яких отримали нещодавно. Під час перевірки намагалися встановити, чи виплачують зарплати працівникам та чи приносять доходи до державного бюджету.
"Аналіз показав, що на більшості проаналізованих держпідприємств не виконуються фінансово-економічні плани, вони приносять збитки. Наша ціль — налагодити роботу державних підприємств, щоб вони працювали чесно та прозоро, без використання сірих схем. Починаємо очищення Фонду держмайна від недобросовісних менеджерів", — пояснив представник ФДМУ.
Фонд держмайна вже шукає нових менеджерів для держпідприємств.
Нагадаємо, у роботі самого Фонду державного майна України (ФДМУ) виявили порушень на 90 млрд гривень. Є ризики втрати майна на понад 56 млрд гривень. Такими виявились підсумки проведеного аудиту Рахункової палати України.