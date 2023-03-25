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Правительство уволило "негласного руководителя" таможни

25 марта 2023 10:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Правительство уволило негласного руководителя таможни - что известно о Руслане Черкасском
Речь идет о заместителе председателя Таможенной службы Руслане Черкасском
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Кабинет министров Украины (КМУ) уволил Руслана Черкасского с должности заместителя главы Государственной таможенной службы Украины. В кулуарах его называли "негласным" руководителем таможни.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины (ВРУ) Тарас Мельничук в Telegram.

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Подробности

"Уволен: Черкасский Руслан Анатольевич с должности заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины", — написал Мельничук.

Как добавил народный депутат, первый заместитель главы Налогового комитета ВР Ярослав Железняк, Черкасский считается одним из символов коррупции на таможне.

Железняк отметил, что Черкасский "после слов президента, премьера, главы коалиции и комитета... только на больничном два месяца скрывался".

"Конечно, до очистки таможни еще очень далеко, но это тот случай, когда система потеряла одного из своих "мощных" людей. Хочется верить, что сигнал остальным подобным хоть как-то ясен", написал нардеп в Telegram.

Сокращение налоговых поступлений в 2022-м

По данным Налогового комитета, в 2022 году план по налогам был выполнен на 4/5. Государственная таможенная служба выполнила план по наполнению госбюджета всего на 57%. В начале полномасштабного вторжения россии резкое сокращение поступлений от таможни произошло из-за падения объемов импорта и введения налоговых льгот.

По мнению главы комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, начиная с летних месяцев таможня могла систематически недовыполнять план из-за контрабанды. Поэтому украинский государственный бюджет в 2022 году существенно недополучила налоговых поступлений.

В то время произошла девальвация официального курса гривны на 25%, которая номинально должна способствовать увеличению таможенных платежей. Но в результате Государственная таможенная служба за январь-декабрь перечислила 300,8 млрд грн таможенных платежей.

Что еще стоит знать

Напомним, в начале февраля этого года Кабинет министров не уволил, а устранил заместителя председателя Таможенной службы Руслана Черкасского.

Ранее мы писали, что в этом году Государственная налоговая служба запланировала посетить с проверками несколько тысяч компаний. При этом некоторый бизнес рискует наткнуться на проверки с большей вероятностью.

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