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Уряд звільнив "негласного керівника" митниці

25 березня 2023 10:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Уряд звільнив негласного керівника митниці — що відомо про Руслана Черкаського
Йдеться про заступника голови Митної служби Руслана Черкаського
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Кабінет міністрів України (КМУ) звільнив Руслана Черкаського з посади заступника очільника Державної митної служби України. У кулуарах його називали "негласним" керівником митниці.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді України (ВРУ) Тарас Мельничук у Telegram.

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Деталі

"Звільнено: Черкаський Руслан Анатолійович з посади заступника голови Державної митної служби України", — написав Мельничук.

Як додав народний депутат, перший заступник голови Податкового комітету ВР Ярослав Железняк, Черкаський вважається "одним із символів корупції на митниці".

Железняк зазначив, що Черкаський "після слів президента, прем'єра, голови коаліції та комітету... лише на лікарняному два місяці переховувався".

"Звичайно, до очищення митниці ще дуже далеко, але це той випадок, коли система втратила одного зі своїх "потужних" людей. Хочеться вірити, що сигнал решті подібних хоча б якось зрозумілий", — написав нардеп у Telegram.

Скорочення податкових надходжень у 2022-му

За даними Податкового комітету, у 2022 році план з податків було виконано на 4/5. Державна митна служба виконала план із наповнення держбюджету лише на 57%. На початку повномасштабного вторгнення росії різке скорочення надходжень від митниці сталося через падіння обсягів імпорту та запровадження податкових пільг.

На думку голови комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, починаючи з літніх місяців, митниця могла систематично недовиконувати план через контрабанду. Через це український державний бюджет у 2022 році суттєво недоотримав податкових надходжень.

У той час відбулася девальвація офіційного курсу гривні на 25%, яка номінально мала б сприяти збільшенню митних платежів. У підсумку Державна митна служба за січень-грудень перерахувала 300,8 млрд грн митних платежів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початку лютого цього року Кабінет міністрів не звільнив, а усунув заступника голови Митної служби Руслана Черкаського.

Раніше ми писали, що цього року Державна податкова служба запланувала навідатися з перевірками до кількох тисяч компаній. При цьому деякий бізнес ризикує натрапити на перевірки з більшою ймовірністю.

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