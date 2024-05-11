Почему в администрации Джозефа Байдена негативно относятся к законопроекту о хранении BTC

Джозеф Байден на фоне флага США и монет биткоин. Фото иллюстративное: bitexpert.io

Согласно законопроекту HJ Res. 109, финансовые компании с высоким уровнем регулирования могут выступать в роли хранителей биткоинов и других криптовалют. В администрации президента США Джо Байдена этот документ остро раскритиковали, отметив, что как только он попадет на подпись к Президенту, тот наложит на него вето.

Об этом в среду, 8 мая, сообщило издание Bitcoin Magazine.

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По мнению представителей администрации президента США, законопроект нарушит работу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по защите инвесторов на рынках криптовалют и защите всей финансовой системы.

Этим законопроектом отменяется Бюллетень по бухгалтерскому учету персонала SEC (SAB) №121, который налагает ограничения на финансовые учреждения по хранению цифровых активов в соответствии с Законом о контроле за деятельностью Конгресса (CRA). Таким образом, документ устраняет препятствия, мешающие финансовым учреждениям и компаниям с высоким уровнем регулирования выступать в роли хранителей биткоинов и других цифровых активов.

В отличие от администрации Байдена конгрессмен США и глава Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Патрик МакГенри поддержал отмену SAB №121.

"Бюллетень бухгалтерского учета персонала, или SAB №121, является одним из самых ярких примеров регуляторного произвола, определявшего пребывание Гэри Генслера на должности в SEC. С помощью SAB №121 Комиссия пытается диктовать, как финансовые учреждения и фирмы должны защищать цифровые активы американцев, прикрываясь так называемыми инструкциями для персонала", — отметил он.

Также высказался в поддержку HJ Res. 109 конгрессмен Фрэнч Хилл. По его мнению, постановление SAB №121 Администрации Байдена ошибочно и должно быть отменено.

Напомним, по мнению экспертов международного банка Standard Chartered, стоимость криптовалюты, которая уже достигла локального дна, может вырасти до 200 тысяч долларов. Также аналитики считают, что возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США станет положительным фактором для рынка криптовалют, потому что его администрация "сделает регуляторную среду более либеральной".

Также мы сообщали о том, что на торговой платформе Prozorro впервые выставили на продажу биткоин. Стартовая цена лота более чем вдвое меньше рыночной стоимости: 188 тысяч гривен вместо 350–400 тысяч гривен.