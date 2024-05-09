Біткоїн вперше виставили на продаж на Prozorro — стартова ціна BTC

Монета біткоїн. Фото: bitcoin.com

На торговій платформі Prozorro Продажі виставили 0,1 біткоїна, що є вперше в історії цього сайту. Аукціон заплановано на 14 травня.

Про це відомо із сторінки лота на торговій платформі Prozorro.

Читайте також:

За скільки можна купити біткоїн на Prozorro

Продавець пропонує купити 0,146 біткоїна за орієнтовну суму від 350 до 400 тисяч гривень за ринковою вартістю. Стартова ціна лота становить 188 тисяч гривень.

Серед необхідної документації для купівлі виділяють документи, які підтверджують джерела надходження коштів, а також запевнення щодо того, що кошти не були отримані злочинним шляхом.

Який зараз курс біткоїна

Курс BTC за останню добу зріс на майже 1 500 грн. Станом на 9 травня ціна біткоїна становить 2 412 702,70 гривень.

Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, останнім часом вартість біткоїна стрімко зростає. До кінця 2024 року ціна цієї криптовалюти може сягнути нової рекордної позначки — у чверть мільйона доларів.

Ми також писали, що курс біткоїна може оновити історичний максимум. Аби це сталося, криптовалюта має подолати бар'єр супротиву на позначці 67,5 тисяч доларів.