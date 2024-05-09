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На Prozorro вперше продають біткоїн — яка стартова ціна лоту

9 травня 2024 11:26
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Біткоїн вперше виставили на продаж на Prozorro — стартова ціна BTC
Монета біткоїн. Фото: bitcoin.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

На торговій платформі Prozorro Продажі виставили 0,1 біткоїна, що є вперше в історії цього сайту. Аукціон заплановано на 14 травня.

Про це відомо із сторінки лота на торговій платформі Prozorro.

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За скільки можна купити біткоїн на Prozorro

Продавець пропонує купити 0,146 біткоїна за орієнтовну суму від 350 до 400 тисяч гривень за ринковою вартістю. Стартова ціна лота становить 188 тисяч гривень.

Серед необхідної документації для купівлі виділяють документи, які підтверджують джерела надходження коштів, а також запевнення щодо того, що кошти не були отримані злочинним шляхом.

Який зараз курс біткоїна

Курс BTC за останню добу зріс на майже 1 500 грн. Станом на 9 травня ціна біткоїна становить 2 412 702,70 гривень.

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Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, останнім часом вартість біткоїна стрімко зростає. До кінця 2024 року ціна цієї криптовалюти може сягнути нової рекордної позначки — у чверть мільйона доларів.

Ми також писали, що курс біткоїна може оновити історичний максимум. Аби це сталося, криптовалюта має подолати бар'єр супротиву на позначці 67,5 тисяч доларів.

аукціон
біткоін
криптовалюта
гроші
ProZorro

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