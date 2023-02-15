При каком условии в Украине прекратятся отключения света: ответ Госэнергонадзора

В Госэнергонадзоре назвали условие, при котором прекратятся отключения света
В Украине не будут выключать электроэнергию при отсутствии новых ракетных и дроновых атак российских оккупационных войск. Пока генерации достаточно, чтобы покрыть потребности населения.
Об этом заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян во время телемарафона.
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Ситуация в энергосистеме улучшилась
"Если не будет массированных атак, то графики отключений применяться точно не будут. Точно нет в этом необходимости, генерации достаточно сейчас", — пояснил Слободян.
По его словам, ситуация в энергосистеме существенно улучшилась благодаря увеличению объемов выработки на теплоэлектростанциях, выводу в работу всех энергоблоков АЭС. Также он анонсировал, что уже с марта потребление электроэнергии пойдет на убыль, так что дефицита будет еще меньше.
Напомним, по состоянию на утро 15 февраля в энергосистеме Украины отсутствует дефицит мощностей. Электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление, поэтому лимиты потребления в области на сегодняшний день не приходились.
Известно, что на 15 февраля Укрэнерго не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не выключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
Как отмечают в ДТЭК, в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику. В то же время из-за сетевых ограничений завтра в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения.