За якої умови в Україні припиняться відключення світла: відповідь Держненергонагляду

Наразі в українській енергомережі немає дефіциту

В Україні не вимикатимуть електроенергію у разі відсутності нових ракетних та дронових атак російських окупаційних військ. Наразі генерації достатньо, щоб покрити потреби населення.

Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян під час телемарафону.

Ситуація в енергосистемі покращилася

"Якщо не буде масованих атак, то графіки вимкнень застосовуватись точно не будуть. Точно немає у цьому потреби, генерації достатньо зараз", — пояснив Слободян.

За його словами, наразі ситуація в енергосистемі суттєво покращилась завдяки збільшенню обсягів виробітку на теплоелектростанціях, виведенню в роботу всіх енергоблоків АЕС. Також він анонсував, що вже від березня споживання електроенергії піде на спад, тож дефіциту буде ще менше.

Нагадаємо, станом на ранок 15 лютого в енергосистемі України відсутній дефіцит потужностей. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання, тому ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились.

Відомо, що на 15 лютого Укренерго не надавало обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Як зазначають у ДТЕК, внаслідок пошкодження мереж Укренерго у деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком. Водночас через мережеві обмеження завтра на Одещині діятимуть стабілізаційні відключення.