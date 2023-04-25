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В Энергоатоме сообщили о масштабной медиа-атаке на украинскую энергетику

25 апреля 2023 19:51
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Энергоатоме сообщили о масштабной медиа-атаке на украинскую энергетику
Энергетическая система Украины. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Государственная компания "Энергоатом", крупнейший производитель электроэнергии в Украине, заявила о том, что ей была нанесена информационная атака. В частности, появилась ложная информация о работе украинских атомных электростанций. 

Об этом сообщает Энергоатом.

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В своем заявлении компания отметила, что в СМИ были использованы ложные факты и предвзятые утверждения, которые могут сформировать неправильное мнение о деятельности, позиции и роли компании, ее руководства и представителей. 

Конкретно речь идет о колонке в издании "Зеркало недели", в которой затронули вопрос неэффективной реализации электроэнергии государственной компанией.

В компании отметили, что автор материала не обратился за комментарием к пресс-службе компании и не учел позицию Энергоатома относительно освещаемого в публикации вопроса. 

Следует отметить, что такие информационные атаки могут нанести серьезный вред не только компании, но и всему сектору энергетики в целом. Поэтому важно, чтобы СМИ обращались за комментариями к ответственным лицам компаний и учитывали их позицию, чтобы избежать распространения ложной информации и неправильных выводов.

Напомним, что Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" подсчитала сумму убытков в связи с российской агрессией. Речь идет об уничтожении имущества, построек, сооружений и инфраструктурных объектов.

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