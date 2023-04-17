Энергоатом подсчитал ущерб от агрессии РФ — какая сумма

"Энергоатом" подсчитал ущерб от агрессии РФ: окончательные данные обнародуют после деоккупации ЗАЭС
Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" подсчитала сумму убытков в связи с российской агрессией. Речь идет об уничтожении имущества, построек, сооружений и инфраструктурных объектов.
Об этом сообщил пресс-центр в компании в Telegram.
Сумма потерь "Энергоатома"
По предварительным оценкам, стоимость имущества, зданий, сооружений и инфраструктурных объектов компании достигла 32 млрд гривен. Речь идет об инфраструктуре временно оккупированной Запорожской атомной электростанции и других подразделений ГП "НАЭК "Энергоатом", поврежденных или уничтоженных.
В компании отмечают, что более точную сумму потерь и убытков можно будет установить после деоккупации ЗАЭС, возвращения под контроль украинского оператора всего имущества, его полной проверки и инвентаризации.
В "Энергоатоме" планируют взимать убытки с России. Если спор не будет решен мирным путем, компания намерена передать соответствующий спор в международный арбитраж.
Что еще стоит знать
Напомним, российские военные неоднократно обстреливали ЗАЭС. Осенью прошлого года они сменили тактику, пытаясь шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС.
7 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, позволяющий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии. Сейчас у Украины есть профицит генерирующей мощности.
10 апреля Укрэнерго провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля. На аукционе было распределено 51% всей доступной пропускной способности сетей по четырем участникам.
Ранее мы писали, что возобновление экспорта украинской электроэнергии стало возможным, в том числе и благодаря генерации из возобновляемых источников энергии, так называемой "зеленой" генерации. Солнечная генерация также сыграла немаловажную роль при отключении света вследствие российских атак зимой.
17 апреля Украина возобновила экспорт в Словакию. Также идет экспорт в Польшу и Молдову.