Энергоатом подсчитал ущерб от агрессии РФ — какая сумма

Разрушенные объекты инфраструктуры от российских обстрелов. Фото: t.me/Еnergoatom

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" подсчитала сумму убытков в связи с российской агрессией. Речь идет об уничтожении имущества, построек, сооружений и инфраструктурных объектов.

Об этом сообщил пресс-центр в компании в Telegram.

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Сумма потерь "Энергоатома"

По предварительным оценкам, стоимость имущества, зданий, сооружений и инфраструктурных объектов компании достигла 32 млрд гривен. Речь идет об инфраструктуре временно оккупированной Запорожской атомной электростанции и других подразделений ГП "НАЭК "Энергоатом", поврежденных или уничтоженных.

В компании отмечают, что более точную сумму потерь и убытков можно будет установить после деоккупации ЗАЭС, возвращения под контроль украинского оператора всего имущества, его полной проверки и инвентаризации.

В "Энергоатоме" планируют взимать убытки с России. Если спор не будет решен мирным путем, компания намерена передать соответствующий спор в международный арбитраж.

Что еще стоит знать

Напомним, российские военные неоднократно обстреливали ЗАЭС. Осенью прошлого года они сменили тактику, пытаясь шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС.

7 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, позволяющий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии. Сейчас у Украины есть профицит генерирующей мощности.

10 апреля Укрэнерго провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля. На аукционе было распределено 51% всей доступной пропускной способности сетей по четырем участникам.

Ранее мы писали, что возобновление экспорта украинской электроэнергии стало возможным, в том числе и благодаря генерации из возобновляемых источников энергии, так называемой "зеленой" генерации. Солнечная генерация также сыграла немаловажную роль при отключении света вследствие российских атак зимой.

17 апреля Украина возобновила экспорт в Словакию. Также идет экспорт в Польшу и Молдову.