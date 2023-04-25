В Енергоатомі повідомили про масштабну медіаатаку на українську енергетику

Енергетична система України. Фото: УНІАН

Державна компанія "Енергоатом", найбільший виробник електроенергії в Україні, заявила про те, що їй було завдано інформаційної атаки. Зокрема, з'явилася хибна інформація щодо роботи українських атомних електростанцій.

Про це повідомляє Енергоатом.

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У своїй заяві компанія зазначила, що у ЗМІ були використані помилкові факти та упереджені твердження, які можуть сформувати неправильну думку про діяльність, позицію та роль компанії, її керівництва та представників.

Конкретно йдеться про колонку у виданні "Дзеркало тижня", в якій порушили питання неефективної реалізації електроенергії державною компанією.

У компанії зазначили, що автор матеріалу не звернувся за коментарем до пресслужби компанії й не врахував позицію Енергоатому щодо питання, що висвітлюється в публікації.

Слід зазначити, що такі інформаційні атаки можуть завдати серйозної шкоди не лише компанії, а й усьому сектору енергетики загалом. Тому важливо, щоб ЗМІ зверталися за коментарями до відповідальних осіб компаній та враховували їхню позицію, щоб уникнути поширення хибної інформації та неправильних висновків.

Нагадаємо, що Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" підрахувала суму збитків у зв'язку з російською агресією. Йдеться про знищення майна, споруд, споруд та інфраструктурних об'єктів.