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В какой стране добывают больше биткоинов — исследование ученых

20 июня 2024 11:48
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Ученые Кембриджа исследовали в какой стране добывают больше биткоинов
Майнинг биткоинов. Фото: rfoxmedia.ph
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Биткоины добываются с помощью майнинга, осуществляемого с использованием вычислительных мощностей компьютеров. В начале развития криптовалют значительная часть майнингового оборудования находилась в Китае, где доля добычи достигала 66%. Однако в мае 2021 года майнинг В КНР был запрещен, что заставило майнеров переместить свое оборудование в другие страны.

Новини.LIVE рассказывают в какой стране мира добывают больше всего биткоинов.

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Рейтинг по данным Bitnodes

Методология оценки специалистов из Bitnodes основана на поиске нодов сети Bitcoin, то есть узлов, непосредственно участвующих в майнинге. Их статистика учитывает количество нод, однако мощность самих нод не оценивается.

Если не учитывать, что географическое расположение 64,4% нод не может быть точно определено, то первое место занимают США (8,83%), за ними следуют Германия (8,37%), Франция (2,3%) и Нидерланды. (1,83%).

Карта добычи биткоинов Bitnodes
Топ-10 стран с соответствующим количеством доступных нодов. Фото: Bitnodes

 

Кембриджский индекс электропотребления биткоина

Кембриджский индекс электропотребления биткоина (CBECI) был разработан командой криптоэнтузиастов из Кембриджского центра альтернативных финансов при Кембриджской школе бизнеса. Они разработали свою методологию оценки и представляют свою оценку географического распределения хешрейта сети Bitcoin.

Рейтинг стран где добывают больше биткоинов согласно CBECI выглядит следующим образом:

  1. США — 37,84%
  2. Китай — 21,11%
  3. Казахстан — 13,12%
  4. Канада — 6,48%
  5. Россия — 4,66%
  6. Германия — 3,06%
  7. Малайзия — 2,51%
  8. Ирландия — 1,97%

Другая интересная статистика:

В Великобритании очень небольшая доля майнинга – всего 0,1%. Страны ЕС занимают всего около 6% всего хешрейта майнинга.

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Карта распределения хешрейта сети Bitcoin (CBECI). Фото: ccaf.io

Напомним, мы писали, что вскоре биткоин может войти в так называемую "банановую зону" и подорожать до 180 тысяч долларов за монету. В настоящее время первая виртуальная валюта находится в "зоне скуки".

Ранее гендиректор компании Tether Паоло Ардоино заявил, что биткоин среди прочих 14 тысяч криптовалют наиболее уникален. Он сравнил биткоин с часами, которые будут работать вечно.

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