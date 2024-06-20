Ученые Кембриджа исследовали в какой стране добывают больше биткоинов

В какой стране добывают больше биткоинов — исследование ученых
Биткоины добываются с помощью майнинга, осуществляемого с использованием вычислительных мощностей компьютеров. В начале развития криптовалют значительная часть майнингового оборудования находилась в Китае, где доля добычи достигала 66%. Однако в мае 2021 года майнинг В КНР был запрещен, что заставило майнеров переместить свое оборудование в другие страны.
Новини.LIVE рассказывают в какой стране мира добывают больше всего биткоинов.
Рейтинг по данным Bitnodes
Методология оценки специалистов из Bitnodes основана на поиске нодов сети Bitcoin, то есть узлов, непосредственно участвующих в майнинге. Их статистика учитывает количество нод, однако мощность самих нод не оценивается.
Если не учитывать, что географическое расположение 64,4% нод не может быть точно определено, то первое место занимают США (8,83%), за ними следуют Германия (8,37%), Франция (2,3%) и Нидерланды. (1,83%).
Кембриджский индекс электропотребления биткоина
Кембриджский индекс электропотребления биткоина (CBECI) был разработан командой криптоэнтузиастов из Кембриджского центра альтернативных финансов при Кембриджской школе бизнеса. Они разработали свою методологию оценки и представляют свою оценку географического распределения хешрейта сети Bitcoin.
Рейтинг стран где добывают больше биткоинов согласно CBECI выглядит следующим образом:
- США — 37,84%
- Китай — 21,11%
- Казахстан — 13,12%
- Канада — 6,48%
- Россия — 4,66%
- Германия — 3,06%
- Малайзия — 2,51%
- Ирландия — 1,97%
Другая интересная статистика:
В Великобритании очень небольшая доля майнинга – всего 0,1%. Страны ЕС занимают всего около 6% всего хешрейта майнинга.
Напомним, мы писали, что вскоре биткоин может войти в так называемую "банановую зону" и подорожать до 180 тысяч долларов за монету. В настоящее время первая виртуальная валюта находится в "зоне скуки".
Ранее гендиректор компании Tether Паоло Ардоино заявил, что биткоин среди прочих 14 тысяч криптовалют наиболее уникален. Он сравнил биткоин с часами, которые будут работать вечно.
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