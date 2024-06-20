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В якій країні видобувають найбільше біткоїнів — дослідження вчених

20 червня 2024 11:48
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Вчені Кембриджу дослідили в якій країні видобувають найбільше біткоїнів
Майнінг біткоїнів. Фото: rfoxmedia.ph
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Біткоїни видобуваються за допомогою майнінгу, що здійснюється з використанням обчислювальних потужностей комп'ютерів. На початку розвитку криптовалют значна частина майнінгового обладнання знаходилася в Китаї, де частка видобутку сягала 66%. Однак у травні 2021 року майнінг у КНР було заборонено, що змусило майнерів перемістити своє обладнання до інших країн.

Новини.LIVE розповідають в якій країні світу видобувають найбільше біткоїнів.

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Рейтинг за даними Bitnodes

Методологія оцінки фахівців із Bitnodes заснована на пошуку нодів мережі Bitcoin, тобто вузлів, які безпосередньо беруть участь у майнінгу. Їхня статистика враховує кількість нод, проте потужність самих нод не оцінюється.

Якщо не враховувати, що географічне розташування 64,4% нод не може бути точно визначено, то перше місце посідають США (8,83%), за ними слідують Німеччина (8,37%), Франція (2,3%) та Нідерланди (1,83%).

Карта видобутку біткоїнів Bitnodes
Топ-10 країн з відповідною кількістю доступних нодів. Фото: Bitnodes

 

Кембриджський індекс електроспоживання біткоїну

Кембриджський індекс електроспоживання біткоїна (CBECI) був розроблений командою криптоентузіастів із Кембриджського центру альтернативних фінансів при Кембриджській школі бізнесу. Вони розробили власну методологію оцінки та представляють свою оцінку географічного розподілу хешрейту мережі Bitcoin.

Рейтинг країн де видобувають найбільше біткоїнів згідно CBECI виглядає наступним чином:

  1. США - 37,84%
  2. Китай - 21,11%
  3. Казахстан - 13,12%
  4. Канада - 6,48%
  5. Росія - 4,66%
  6. Німеччина - 3,06%
  7. Малайзія - 2,51%
  8. Ірландія - 1,97%

Інша цікава статистика:

У Великій Британії дуже невелика частка майнінгу — всього 0,1%. Країни ЄС займають лише близько 6% всього хешрейту майнінгу.

В якій країні видобувають найбільше біткоїнів — дослідження вчених - фото 2
Карта розподілу хешрейту мережі Bitcoin (CBECI). Фото: ccaf.io

Нагадаємо, ми писали, що незабаром біткоїн може увійти у так звану "бананову зону" і здорожчати до 180 тисяч доларів за монету. Наразі перша віртуальна валюта перебуває у "зоні нудьги".

Раніше гендиректор компанії Tether Паоло Ардоіно заявив, що біткоїн серед інших 14 тисяч криптовалют найбільш унікальний. Він порівняв біткоїн із годинником, що працюватиме вічно.

рейтинг
біткоін
криптовалюта
гроші
фінанси

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