В Испании арестовали основателя Bitcoin.com Роджера Вера – в чем его обвиняют

Роджер Вер. Фото: cryptodnes.bg

В Испании задержали "Биткоин-Иисуса" — одного из ранних биткоин-инвесторов, основателя Bitcoin.com Роджера Вера. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и подаче ложных деклараций. Такие действия нанесли Налоговой службе ущерб на сумму более 48 миллионов долларов.

Об этом говорится в заявлении Минюста США, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 30 апреля.

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По данным правоохранителей, Вер ранее проживал в Санта-Кларе (штат Калифорния) и владел двумя компаниями по продаже компьютерного оборудования: MemoryDealers и Agilestar. В 2011 году он начал покупать биткоины для себя и своих компаний, а в 2014 году получил гражданство Сент-Китса и Невиса, после чего отказался от гражданства США.

Несмотря на изменение гражданства, Вер должен был подать налоговые декларации о приросте капитала от продажи своих активов по всему миру, включая биткоины, и указать справедливую рыночную стоимость принадлежащих ему активов. Также инвестор был обязан уплатить налог на экспатриацию по приросту капитала.

По состоянию на 4 января 2014 года основателю Bitcoin.com принадлежало около 131 тысячи BTC, из них 73 тысячи монет находились во владении MemoryDealers и Agilestar. Курс актива на биржах в тот момент составлял 871 доллар.

В июне 2017 года компаниям Вера принадлежали около 70 тысяч BTC. Впоследствии он присвоил эти средства, утаив информацию от бухгалтера, и продал десятки тысяч BTC на криптовалютных биржах. На этом он заработал около 240 миллионов долларов.

"Несмотря на то, что Вер тогда не был гражданином США, он по-прежнему был по закону обязан отчитываться перед IRS и платить налоги на определенные доходы, включая дивиденды от MemoryDealers и Agilestar, которые являлись американскими корпорациями", — говорится в материалах Минюста.

Власти США будут настаивать на экстрадиции Роджера Вера в Штаты.

Напомним, недавно группа хакеров распространила в сети данные более пяти миллионов пользователей сальвадорского государственного биткоин-кошелька.

Также мы сообщали о том, что в Киеве будут судить мужчин, совершивших разбойное нападение на предпринимателя. Преступники рассчитывали получить от своей жертвы криптовалюту на сумму 28 тысяч долларов.