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Хакери дорвалися до відомого біткоїн-гаманця

30 квітня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Хакери зламали головний біткоїн-гаманець Сальвадору і злили в мережу дані користувачів
Хакер тримає у руці монету біткоїн. Фото ілюстративне: Tumisu/pixabay.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Група хакерів поширила у мережі фрагмент програмного коду Chivo — сальвадорського державного біткоїн-гаманця. Це означає, що персональні дані громадян Сальвадору, не захищені — в Інтернет зливаються мільйони прізвищ сальвадорців та їх електронні адреси. 

Про це повідомляє видання Beincrypto

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Фрагмент вихідного коду був опублікований на форумі кіберзлочинців. Перед скриншотом коду хакери написали: "Цього разу ми пропонуємо вам код, який знаходиться всередині криптоматів Chivo у Сальвадорі; пам’ятайте, що це урядовий гаманець і, як ви знаєте, ми не продаємо інформацію, а публікуємо її безкоштовно для вас".

Кіберзлочинці не вперше атакують головний біткоїн-гаманець Сальвадору. На початку квітня 2024 роки вони злили в мережу дані понад 5-ти мільйонів користувачів національного криптовалютного гаманця. Це майже все доросле населення країни. Нагадаємо, у 2021 році біткоїни стали легальним платіжним засобом у Сальвадорі. За допомогою державного додатку Chivo Wallet жителі країни розраховуються BTC у магазинах, сплачують податки, відправляють грошові перекази. 

Зі свого боку, користувачі Chivo Wallet нарікають на різні помилки, технічні збої у роботі криптогаманця. Влада Сальводору поки не відреагували на інцидент зі зливом даних, питання безпеки Chivo Wallet досі відкрите.

Нагадаємо, аналітик Standard Chartered Bank Джефф Кендрік вважає, що після халвінгу біткоїн, швидше за все, знову зростатиме в ціні. 

Також ми повідомляли, що у США звичайний блокнот, в якому від руки написана фраза "Купуйте біткоїн", пішов з молотка за 16 біткоїнів. Тобто за понад мільйон американських доларів.

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