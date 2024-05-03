В Іспанії заарештували засновника Bitcoin.com Роджера Вера — у чому його звинувачують

Роджер Вер. Фото: cryptodnes.bg

В Іспанії затримали "Біткоїн-Ісуса" — одного з ранніх біткоїн-інвесторів, засновника Bitcoin.com Роджера Вера. Його звинувачують в ухиленні від сплати податків та поданні неправдивих декларацій. Такі дії нанесли Податковій службі збитків на суму понад 48 мільйонів доларів.

Про це йдеться в заяві Мін'юсту США, яку опублікували на сайті відомства у вівторок, 30 квітня.

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За даними правоохоронців, Вер раніше проживав у Санта-Кларі (штат Каліфорнія) та володів двома компаніями з продажу комп'ютерного обладнання: MemoryDealers та Agilestar. У 2011 році він почав купувати біткоїни для себе та своїх компаній, а у 2014 році отримав громадянство Сент-Кітса та Невіса, після чого відмовився від громадянства США.

Попри зміну громадянства, Вер мав подати податкові декларації про приріст капіталу від продажу своїх активів по всьому світу, включаючи біткоїни, і вказати справедливу ринкову вартість активів, що йому належать. Також інвестор був зобов'язаний сплатити податок на експатріацію з приросту капіталу.

Станом на 4 січня 2014 року засновнику Bitcoin.com належало приблизно 131 тисяча BTC, з них 73 тисячі монет перебували у володінні MemoryDealers та Agilestar. Курс активу на біржах на той момент складав 871 долар.

У червні 2017 компаніям Вера належали близько 70 тисяч BTC. Згодом він привласнив ці кошти, приховавши інформацію від бухгалтера, та продав десятки тисяч BTC на криптовалютних біржах. На цьому він заробив близько 240 мільйонів доларів.

"Незважаючи на те, що Вер тоді не був громадянином США, він, як і раніше, був за законом зобов'язаний звітувати перед IRS і сплачувати податки на певні доходи, включаючи дивіденди від MemoryDealers і Agilestar, які були американськими корпораціями", — йдеться у матеріалах Мін'юсту.

Влада США наполягатиме на екстрадиції Роджера Вера до Штатів.

Нагадаємо, нещодавно група хакерів поширила у мережі дані більше п'яти мільйонів користувачів сальвадорського державного біткоїн-гаманця.

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