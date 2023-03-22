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В Кабмине состоялось совещание, как ускорить пропуск на западной границе: что решили

22 марта 2023 17:39
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В правительстве состоялось совещание по ускорению пропуска на западной границе
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с представителями профильных ведомств расширение пропускной способности западной границы. В правительстве рассматривается возможность запуска новых пунктов пропуска.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Подробности

"Работаем над расширением пропускной способности западной границы. На совещании с Мининфраструктуры, Государственным агентством восстановления и Государственной таможенной службой обсудили следующие шаги для улучшения логистики. Дал задачу таможне вместе с Мининфраструктуры утвердить комплекс мер и представить стратегию развития новых пунктов пропуска на западной границе", — отметил Шмыгаль.

По его словам, рассматривается также модернизация существующих пунктов вместе с подъездными путями.

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"Это будет способствовать не только ускорению пересечения границы, но и дальнейшей интеграции Украины в ЕС, увеличению товарооборота со странами Европы и восстановлению экономики", — заявил премьер-министр.

Напомним, ранее Украина и Польша договорились об отмене ветеринарного контроля для украинской агропродукции, которая следует в польские порты или проезжает страну транзитом.

Также, как сообщалось ранее, чтобы выехать за границу во время действия военного положения, украинским мужчинам призывного возраста, имеющим инвалидность, необходимо будет предъявить больше справок, дающих на это разрешение.

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