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В Кабміні відбулася нарада, як прискорити пропуск на західному кордоні: що вирішили

22 березня 2023 17:39
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В уряді відбулася нарада щодо прискорення пропуску на західному кордоні
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із представниками профільних відомств розширення пропускної здатності західного кордону. В уряді розглядають можливість запуску нових пунктів пропуску. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

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Подробиці

"Працюємо над розширенням пропускної здатності західного кордону. На нараді з Мінінфраструктури, Державним агентством відновлення та Державною митною службою обговорили наступні кроки для покращення логістики. Дав завдання митниці разом з Мінінфраструктури затвердити комплекс заходів і подати стратегію розбудови нових пунктів пропуску на західному кордоні", — зазначив Шмигаль.

За його словами, розглядається також модернізація наявних пунктів разом із під'їзними шляхами.

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"Це сприятиме не лише пришвидшенню перетину кордону, а й подальшій інтеграції України в ЄС, збільшенню товарообігу з країнами Європи та відновленню економіки", — заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Україна та Польща домовились про скасування ветеринарного контролю для української агропродукції, яка прямує до польських портів або проїжджає країну транзитом. 

Також, як повідомлялося раніше, щоб виїхати за кордон під час дії воєнного стану, українським чоловікам призовного віку, які мають інвалідність, необхідно буде пред'явити більше довідок, що дають на це дозвіл.

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