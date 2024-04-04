Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Киеве стартовала регистрация на новую денежную помощь — условия arrow

В Киеве стартовала регистрация на новую денежную помощь — условия

4 апреля 2024 12:42
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Денежная помощь в Киеве — где можно зарегистрироваться на новые выплаты
Деньги в руках. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Киеве стартовала регистрация на новую материальную помощь от общественной организации "Кроки життя" совместно с "депутатским корпусом". Количество мест ограничено.

Об этом сообщает пресс-служба организации в Telegram.

Читайте также:

Условия предоставления денежной помощи

Как отмечается, право на новую денежную помощь имеют жители Киева, у которых наблюдаются материальные трудности, нуждаются в медицинской помощи, а также, которым в течение последнего года не выплачивались средства от депутатов.

Граждане могут подавать заявки на денежную помощь, если подпадают под следующие категории уязвимости:

  • семьи погибших военных, не получавших государственную помощь;
  • пенсионеры с инвалидностью и статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  • семьи переселенцев, воспитывающих ребенка с инвалидностью.

Для того, чтобы подать заявку на материальную помощь, нужно заполнить онлайн-форму по следующей ссылке.

Следует отметить, что в связи с ограниченным количеством мест отберут только наиболее уязвимых лиц.

Также ОО "Кроки життя" открыло форму предварительной регистрации для ВПЛ, зарегистрированных в г. Киеве, семей Защитников и Защитниц на гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

Предварительная регистрация является обязательной по ссылке.

Контакты организации "Кроки життя"

Обновленная информация о денежной помощи публикуется в Telegram-канале "Кроки життя".

Адрес офиса организации: г. Киев, ул. Белорусская, 34 (вход со двора).

Получить дополнительную информацию о денежной помощи можно по номерам телефонов:

  • 093 099-15-25;
  • 098 099-15-25.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане Украины, не имеющие работы, могут получить компенсацию от государства. В 2024 году максимальная сумма такой помощи выросла.

Также в Украине повысили размер материальной помощи для детей погибших защитников добровольцев. Новые суммы выплат получат с 1 апреля 2024 года.

Киев
выплаты
деньги
материальная помощь
денежная помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК