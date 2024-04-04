Денежная помощь в Киеве — где можно зарегистрироваться на новые выплаты

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В Киеве стартовала регистрация на новую материальную помощь от общественной организации "Кроки життя" совместно с "депутатским корпусом". Количество мест ограничено.

Об этом сообщает пресс-служба организации в Telegram.

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Условия предоставления денежной помощи

Как отмечается, право на новую денежную помощь имеют жители Киева, у которых наблюдаются материальные трудности, нуждаются в медицинской помощи, а также, которым в течение последнего года не выплачивались средства от депутатов.

Граждане могут подавать заявки на денежную помощь, если подпадают под следующие категории уязвимости:

семьи погибших военных, не получавших государственную помощь;

пенсионеры с инвалидностью и статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

семьи переселенцев, воспитывающих ребенка с инвалидностью.

Для того, чтобы подать заявку на материальную помощь, нужно заполнить онлайн-форму по следующей ссылке.

Следует отметить, что в связи с ограниченным количеством мест отберут только наиболее уязвимых лиц.

Также ОО "Кроки життя" открыло форму предварительной регистрации для ВПЛ, зарегистрированных в г. Киеве, семей Защитников и Защитниц на гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

Предварительная регистрация является обязательной по ссылке.

Контакты организации "Кроки життя"

Обновленная информация о денежной помощи публикуется в Telegram-канале "Кроки життя".

Адрес офиса организации: г. Киев, ул. Белорусская, 34 (вход со двора).

Получить дополнительную информацию о денежной помощи можно по номерам телефонов:

093 099-15-25;

098 099-15-25.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане Украины, не имеющие работы, могут получить компенсацию от государства. В 2024 году максимальная сумма такой помощи выросла.

Также в Украине повысили размер материальной помощи для детей погибших защитников добровольцев. Новые суммы выплат получат с 1 апреля 2024 года.