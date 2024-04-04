Грошова допомога в Києві — де можна зареєструватись на нові виплати

В Києві стартувала реєстрація на нову грошову допомогу — умови
У Києві стартувала реєстрація на нову матеріальну допомогу від громадської організації "Кроки життя" спільно з "депутатським корпусом". Кількість місць обмежена.
Про це повідомляє пресслужба організації в Telegram.
Умови надання грошової допомоги
Як зазначається, право на нову грошову допомогу мають жителі Києва, у яких спостерігаються матеріальні труднощі, потребують медичної допомоги, а також, яким упродовж останнього року не виплачувались кошти від депутатів.
Громадяни можуть подавати заявки на грошову допомогу, якщо підпадають під такі категорії вразливості:
- родини загиблих військових, які не отримували державну допомогу;
- пенсіонери з інвалідністю та статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
- родини переселенців, які виховують дитину з інвалідністю.
Для того, щоб подати заявку на матеріальну допомогу, потрібно заповнити онлайн-форму за наступним посиланням.
Варто зауважити, що у зв'язку з обмеженою кількістю місць відберуть лише найбільш уразливих осіб.
Також ГО "Кроки життя" відкрила форму попередньої реєстрації для ВПО, зареєстрованих у м. Києві, сімей Захисників та Захисниць на гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів.
Попередня реєстрація є обов'язковою за посиланням.
Контакти організації "Кроки життя"
Оновлена інформація про грошову допомогу публікується в Telegram-каналі "Кроки життя".
Адреса офісу організації: м. Київ, вул. Білоруська, 34 (вхід з двору).
Отримати додаткову інформацію щодо грошової допомоги можна за номерами телефонів:
- 093 099-15-25;
- 098 099-15-25.
Що ще варто знати
Нагадаємо, громадяни України, які не мають роботи, можуть отримати компенсацію від держави. У 2024 році максимальна сума такої допомоги зросла.
Також в Україні підвищили розмір матеріальної допомоги для дітей загиблих захисників-добровольців. Нові суми виплат отримають з 1 квітня 2024 року.
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