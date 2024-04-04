Грошова допомога в Києві — де можна зареєструватись на нові виплати

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

У Києві стартувала реєстрація на нову матеріальну допомогу від громадської організації "Кроки життя" спільно з "депутатським корпусом". Кількість місць обмежена.

Про це повідомляє пресслужба організації в Telegram.

Читайте також:

Умови надання грошової допомоги

Як зазначається, право на нову грошову допомогу мають жителі Києва, у яких спостерігаються матеріальні труднощі, потребують медичної допомоги, а також, яким упродовж останнього року не виплачувались кошти від депутатів.

Громадяни можуть подавати заявки на грошову допомогу, якщо підпадають під такі категорії вразливості:

родини загиблих військових, які не отримували державну допомогу;

пенсіонери з інвалідністю та статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

родини переселенців, які виховують дитину з інвалідністю.

Для того, щоб подати заявку на матеріальну допомогу, потрібно заповнити онлайн-форму за наступним посиланням.

Варто зауважити, що у зв'язку з обмеженою кількістю місць відберуть лише найбільш уразливих осіб.

Також ГО "Кроки життя" відкрила форму попередньої реєстрації для ВПО, зареєстрованих у м. Києві, сімей Захисників та Захисниць на гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів.

Попередня реєстрація є обов'язковою за посиланням.

Контакти організації "Кроки життя"

Оновлена інформація про грошову допомогу публікується в Telegram-каналі "Кроки життя".

Адреса офісу організації: м. Київ, вул. Білоруська, 34 (вхід з двору).

Отримати додаткову інформацію щодо грошової допомоги можна за номерами телефонів:

093 099-15-25;

098 099-15-25.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни України, які не мають роботи, можуть отримати компенсацію від держави. У 2024 році максимальна сума такої допомоги зросла.

Також в Україні підвищили розмір матеріальної допомоги для дітей загиблих захисників-добровольців. Нові суми виплат отримають з 1 квітня 2024 року.