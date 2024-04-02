Виплати безробітним — що треба знати українцям у 2024 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадяни України, які не мають роботи, можуть отримати компенсацію від держави. У 2024 році максимальна сума такої допомоги зросла.

Про це йдеться в матеріалах уряду.

Читайте також:

Нові суми допомоги у 2024 році

Як зазначається, відповідно до законодавства, під час воєнного стану допомога не може перевищувати розмір мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

На початку року мінімальна заробітна плата збільшилася до 7,1 тис. гривень, тому максимальний розмір допомоги буде становити аналогічну суму.

Згідно з постановою Фонду загальнообов'язкового держсоціального страхування № 60 від 14.09.2023 року, мінімальний розмір допомоги з безробіття підвищили з 1 тис. до 1,5 тис. гривень. У 2024-му сума не зміниться.

Цьогоріч загальна тривалість виплати допомоги з безробіття не може бути більшою за 360 календарних днів, а для громадян передпенсійного віку — 720.

Інші виплати у сфері зайнятості

Зокрема, зросла компенсація витрат роботодавця на оплату праці працівників, які працевлаштовані за направленням центрів зайнятості, до 16 тис. грн.

Допомога з часткового безробіття у розрахунку на одного працівника або ФОП зросла до 4 тис. грн.

Максимальний розмір оплати праці за участь у суспільно-корисних роботах зріс з 1 квітня до 12 тис. грн за місяць.

Окрім того, у 2024 році для роботодавців ввели новий вид компенсації — відшкодування 50 відсотків витрат, що пов’язані із сплатою єдиного внеску за працевлаштування на нові робочі місця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для українських споживачів комунальних послуг, які з різних причин накопичили борги під час війни і не мають можливості оплатити всю суму одночасно, є вихід. У такому випадку постачальники послуг можуть піти назустріч, запропонувавши скористатися правом реструктуризації заборгованості, тобто оплати частинами.

Також ми писали, що з 1 квітня 2024 року частину українців чекають зміни в умовах надання державної підтримки. Йдеться про вразливі категорії громадян, які отримують виплати від держави.