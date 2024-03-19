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В Минэкономики рассказали, какая отрасль больше всего пострадала от российской агрессии — почему она

19 марта 2024 13:54
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В Україні через війну найбільше постраждала металургійна галузь
Разрушеное металлургическое предприятие. Фото: Alamy
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Война с Россией болезненно ударила по всем сферам экономики. Особенно тяжелые потери понесла металлургическая отрасль Украины.

Об этом рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка, слова которого приводят ТСН.

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"Мариуполь был сердцем украинской металлургии, "Азовсталь" и "Завод Ильича" — два огромных завода с портом, которые экспортировали продукцию на весь мир — от Египта до Уругвая", — сказал Качка.

Впрочем, есть и относительно хорошие новости. По словам замминистра экономики, россиянам так и не удалось заставить исчезнуть ни одну из отраслей экономики страны.

Напомним, ЕС не может запретить весь российский алюминий. Алюминиевая продукция из РФ могла войти в 13 пакет санкций ЕС против России, принятый в феврале, но этого так и не произошло.

Кроме того, мы писали, что Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала украинские власти вмешаться в ситуацию, происходящую на польской границе. В частности, она просит создать отдельную очередь для скоропортящихся, военных и гуманитарных грузов, а также топлива.

Минэкономики
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