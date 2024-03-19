В Україні через війну найбільше постраждала металургійна галузь

В Минэкономики рассказали, какая отрасль больше всего пострадала от российской агрессии — почему она
Война с Россией болезненно ударила по всем сферам экономики. Особенно тяжелые потери понесла металлургическая отрасль Украины.
Об этом рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка, слова которого приводят ТСН.
Что рассказал Тарас Качка об убытках металлургической отрасли от вторжения РФ
"Мариуполь был сердцем украинской металлургии, "Азовсталь" и "Завод Ильича" — два огромных завода с портом, которые экспортировали продукцию на весь мир — от Египта до Уругвая", — сказал Качка.
Впрочем, есть и относительно хорошие новости. По словам замминистра экономики, россиянам так и не удалось заставить исчезнуть ни одну из отраслей экономики страны.
Напомним, ЕС не может запретить весь российский алюминий. Алюминиевая продукция из РФ могла войти в 13 пакет санкций ЕС против России, принятый в феврале, но этого так и не произошло.
Кроме того, мы писали, что Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала украинские власти вмешаться в ситуацию, происходящую на польской границе. В частности, она просит создать отдельную очередь для скоропортящихся, военных и гуманитарных грузов, а также топлива.
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