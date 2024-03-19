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В Мінекономіки розповіли, яка галузь найбільше постраждала від російської агресії — чому вона

19 березня 2024 13:54
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
В Україні через війну найбільше постраждала металургійна галузь
Зруйноване металургійне підприємство. Фото: Alamy
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Війна з Росією боляче вдарила по всіх сферах економіки. Особливо тяжких втрат зазнала металургійна галузь України.

Про це розповів заступник міністра економіки Тарас Качка, слова якого наводять ТСН.

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"Маріуполь був серцем української металургії, "Азовсталь" і "Завод Ілліча" — два величезні заводи з портом, які експортували продукцію на весь світ — від Єгипту до Уругваю", — сказав Качка.

Втім є і відносно гарні новини. За словами заступника міністра економіки, росіянам так і не вдалося змусити зникнути жодну із галузей економіки країни.

Нагадаємо, ЄС не може заборонити весь російський алюміній. Алюмінієва продукція з РФ могла увійти до 13 пакета санкцій ЄС проти Росії, що був прийнятий у лютому, але цього так і не сталося.

Крім того, ми писали, що, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала українську владу втрутитися у ситуацію, яка відбувається на польському кордоні. Зокрема, вона просить створити окрему чергу для швидкопсувних, військових та гуманітарних вантажів, а також палива. 

Мінекономіки
війна
Україна
економіка
металолом
Росія
метал

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