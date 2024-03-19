В Україні через війну найбільше постраждала металургійна галузь

В Мінекономіки розповіли, яка галузь найбільше постраждала від російської агресії — чому вона
Війна з Росією боляче вдарила по всіх сферах економіки. Особливо тяжких втрат зазнала металургійна галузь України.
Про це розповів заступник міністра економіки Тарас Качка, слова якого наводять ТСН.
Що розповів Тарас Качка про збитки металургійної галузі від вторгнення РФ
"Маріуполь був серцем української металургії, "Азовсталь" і "Завод Ілліча" — два величезні заводи з портом, які експортували продукцію на весь світ — від Єгипту до Уругваю", — сказав Качка.
Втім є і відносно гарні новини. За словами заступника міністра економіки, росіянам так і не вдалося змусити зникнути жодну із галузей економіки країни.
Нагадаємо, ЄС не може заборонити весь російський алюміній. Алюмінієва продукція з РФ могла увійти до 13 пакета санкцій ЄС проти Росії, що був прийнятий у лютому, але цього так і не сталося.
Крім того, ми писали, що, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала українську владу втрутитися у ситуацію, яка відбувається на польському кордоні. Зокрема, вона просить створити окрему чергу для швидкопсувних, військових та гуманітарних вантажів, а також палива.
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