В Україні через війну найбільше постраждала металургійна галузь

Зруйноване металургійне підприємство. Фото: Alamy

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Війна з Росією боляче вдарила по всіх сферах економіки. Особливо тяжких втрат зазнала металургійна галузь України.

Про це розповів заступник міністра економіки Тарас Качка, слова якого наводять ТСН.

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"Маріуполь був серцем української металургії, "Азовсталь" і "Завод Ілліча" — два величезні заводи з портом, які експортували продукцію на весь світ — від Єгипту до Уругваю", — сказав Качка.

Втім є і відносно гарні новини. За словами заступника міністра економіки, росіянам так і не вдалося змусити зникнути жодну із галузей економіки країни.

Нагадаємо, ЄС не може заборонити весь російський алюміній. Алюмінієва продукція з РФ могла увійти до 13 пакета санкцій ЄС проти Росії, що був прийнятий у лютому, але цього так і не сталося.

Крім того, ми писали, що, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала українську владу втрутитися у ситуацію, яка відбувається на польському кордоні. Зокрема, вона просить створити окрему чергу для швидкопсувних, військових та гуманітарних вантажів, а також палива.