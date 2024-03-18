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ЄС не може заборонити весь російський алюміній — хто виступає проти

18 березня 2024 15:17
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Промислова група ЄС хоче запровадити санкції щодо російського алюмінію, а не щодо Русалу
Рулон алюмінію на складі. Фото: Alamy
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Європейська промислова група European Aluminium вимагає, щоб Європейський Союз ввів санкції щодо алюмінію, що поставляється з Росії, але не щодо компаній, що базуються в ЄС, але мають російських власників. Алюмінієва продукція з РФ могла увійти до 13 пакета санкцій ЄС проти Росії, що був прийнятий у лютому, але цього так і не сталося.

Про ініціативу промислової групи European Aluminium пишуть Reuters.

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Чого вимагають в European Aluminium

Група European Aluminium лобіює в ЄС заборону алюмінію російського походження. Втім в European Aluminium проти повної заборони. Вони зазначають, що санкції не повинні діяти щодо виробництв, які належать російській компанії Русал, але базуються в ЄС та виробляють боксити та глинозем.

Як зазначається, у 2023 році Русал продав 4,2 мільйона тонн алюмінію, більшу частину якого було вироблено в Росії. Компанія є найбільшим у світі виробником алюмінію за межами Китаю та має підприємства в Ірландії, Швеції, Ямайці, Гвінеї та КНР. Вони в основному виробляють глинозем або боксити.

Боксит — алюмінієва руда, що складається з гідратів оксиду алюмінію та переробляється в глинозем — сировину для алюмінію. Алюміній широко використовується в будівництві та упаковці. Це також важливий метал для транспортного сектора, де його використовують для полегшення електромобілів, а також збільшення запасу ходу акумуляторів.

"Принцип, що лежить в основі санкцій ЄС, полягав у тому, щоб спробувати зробити якнайбільше, щоб підірвати російську військову машину, не завдаючи шкоди європейським промисловим і, як наслідок, громадським інтересам. В ідеальному світі ми б сказали, що нам не потрібні жодні матеріали від Русалу і зайняли б тверду моральну позицію, незалежно від практичних наслідків. Але європейські уряди таки не роблять і не можуть собі дозволити міркувати так. Вони мають бути прагматичними", — сказав генеральний директор European Aluminium Пол Восс.

Нагадаємо, Турецький нафтовий термінал Dörtyol, керований компанією Global Terminal Services (GTS), більше не прийматиме російську нафту. Рішення було ухвалено на тлі посилення санкцій із боку США.

Також ми розповідали, чому санкції Заходу проти Росії не працюють, і як лишити агресора без грошей. З лютого 2023 року вже було прийнято 13 санкційних пакетів, що викликало виключення Росії з-поміж багатьох міжнародних організацій та обмеження торгових та фінансових відносин. 

санкції проти Росії
Європейський союз
санкції
алюміній
метал

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