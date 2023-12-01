Как проверить, достаточно ли стажа для пенсии

Пожилые люди. Фото: pixabay.com

Право на пенсию по возрасту в 2023 году имеют лица, которым исполнилось 60 лет и которые накопили не менее 30 лет страхового стажа, в 2024 году — не менее 31 года страхового стажа.

Об этом говорится в разъяснении начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Натальи Рад.

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Чиновница, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, напомнила, что если трудовая книжка потенциального пенсионера оцифрована, то полный страховой стаж можно просмотреть в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины в левом боковом меню в пункте "Электронная трудовая книжка" с помощью вкладки "Оцифрованная" ЭТК".

Если же трудовая книжка не оцифрована — это первое, что рекомендуют сделать в Пенсионном фонде.

Можно также воспользоваться сервисом "Пенсионный калькулятор" и провести прогнозный расчет стажа и пенсии.

Кроме этого, можно обратиться лично с документами в любой сервисный центр на территории Украины независимо от места регистрации или проживания.

Напомним, в Украине в 2024 году усилятся правила ухода на пенсию по возрасту для граждан. Ожидается, что возрастет продолжительность страхового стажа.

С 1 января 2024 года будет добавлен один год страхового стажа, чтобы выйти на "заслуженный отдых" по возрасту в 60 лет. Граждане должны будут иметь в своем "активе" не менее 31 года стажа.

В то же время в ПФУ объяснили, что делать тем, у кого после достижения 60 лет не хватает страхового стажа. Если его недостаточно, то у граждан будет право на пенсию чуть позже — в 63 года при наличии стажа не менее 21 года. Если даже такого количества страхового стажа не будет, то пенсионные выплаты назначат в 65 лет. Но при условии, что есть хотя бы 15-20 лет стажа.

Специалисты объясняют, что бывают случаи, когда у человека меньше 15 лет страхового стажа. В таких условиях в возрасте 65 лет гражданин будет иметь право на получение "государственной социальной помощи" вместо пенсионной выплаты.

Новини.LIVE писали о том, что до конца 2023 года в Украине не планируется рост пенсионных выплат. Однако увеличат пенсии тем, кто достигнет определенного возраста.