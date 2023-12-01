Как проверить, достаточно ли стажа для пенсии

В Пенсионном фонде объяснили, как проверить, хватает ли стажа для выхода на пенсию
Право на пенсию по возрасту в 2023 году имеют лица, которым исполнилось 60 лет и которые накопили не менее 30 лет страхового стажа, в 2024 году — не менее 31 года страхового стажа.
Об этом говорится в разъяснении начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Натальи Рад.
Как проверить, хватает ли стажа для пенсии
Чиновница, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, напомнила, что если трудовая книжка потенциального пенсионера оцифрована, то полный страховой стаж можно просмотреть в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины в левом боковом меню в пункте "Электронная трудовая книжка" с помощью вкладки "Оцифрованная" ЭТК".
Если же трудовая книжка не оцифрована — это первое, что рекомендуют сделать в Пенсионном фонде.
Можно также воспользоваться сервисом "Пенсионный калькулятор" и провести прогнозный расчет стажа и пенсии.
Кроме этого, можно обратиться лично с документами в любой сервисный центр на территории Украины независимо от места регистрации или проживания.
Напомним, в Украине в 2024 году усилятся правила ухода на пенсию по возрасту для граждан. Ожидается, что возрастет продолжительность страхового стажа.
С 1 января 2024 года будет добавлен один год страхового стажа, чтобы выйти на "заслуженный отдых" по возрасту в 60 лет. Граждане должны будут иметь в своем "активе" не менее 31 года стажа.
В то же время в ПФУ объяснили, что делать тем, у кого после достижения 60 лет не хватает страхового стажа. Если его недостаточно, то у граждан будет право на пенсию чуть позже — в 63 года при наличии стажа не менее 21 года. Если даже такого количества страхового стажа не будет, то пенсионные выплаты назначат в 65 лет. Но при условии, что есть хотя бы 15-20 лет стажа.
Специалисты объясняют, что бывают случаи, когда у человека меньше 15 лет страхового стажа. В таких условиях в возрасте 65 лет гражданин будет иметь право на получение "государственной социальной помощи" вместо пенсионной выплаты.
Новини.LIVE писали о том, что до конца 2023 года в Украине не планируется рост пенсионных выплат. Однако увеличат пенсии тем, кто достигнет определенного возраста.
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