Пенсії в Україні — як зміняться вимоги до стажу у 2024 році

Люди поважного віку. Фото: Freepik

В Україні у 2024 році посиляться правила виходу на пенсію за віком для громадян. Очікується, що зросте тривалість страхового стажу.

Про те, як саме зміняться вимоги, повідомили в одному з управлінь Пенсійного фонду.

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Як зміняться вимоги до стажу у 2024 році

Як зазначають у фонді, з 1 січня 2024 року додасться один рік страхового стажу, щоб вийти на "заслужений відпочинок" за віком у 60 років. Громадяни повинні будуть мати у своєму "активі" щонайменше 31 рік стажу.

Водночас у ПФУ пояснили, що робити тим, у кого після досягнення 60 років не вистачає страхового стажу. Якщо його недостатньо, то громадяни матимуть право на пенсію трохи пізніше — у 63 роки за наявності стажу щонайменше 21 рік. Якщо не буде навіть такої кількості страхового стажу, то пенсійні виплати призначать у 65 років. Але за умови, що є бодай 15-20 років стажу.

Фахівці пояснюють, що бувають випадки, коли в людини менше 15 років страхового стажу. За таких умов у віці 65 років громадянин матиме право на отримання "державної соціальної допомоги" замість пенсійної виплати.

Посилення вимог до виходу на пенсію

За даними Пенсійного фонду, тривалість страхового стажу в Україні, що надає людям право на вихід на пенсію у разі досягнення ними 60 років, щороку зростатиме.

Очікується, що відповідний процес триватиме до 2028 року.

Тобто щоб вийти на пенсію у 60 років у 2028 році, необхідно буде мати щонайменше 35 років страхового стажу. Водночас, починаючи з 1 січня 2028-го, у разі наявності 40 і більше років стажу пенсію за віком призначатимуть незалежно від віку.

Як підтвердити стаж

У разі, якщо загубилася трудова книжка, громадянин може підтвердити робочий стаж дистанційно. У системі ПФУ зберігаються відомості, починаючи з 2000 року. Там є електронні трудові книжки.

Поновити втрачену інформацію можна через сайт е-послуг Пенсійного фонду чи за допомогою застосунку ПФУ.

Для цього потрібно:

авторизуватися в обраному е-сервісі за допомогою е-підпису або BankID;

піти у меню "Комунікації з ПФУ";

знайти "Запит на отримання електронних документів";

обрати "Витяг з ЕТК";

ввести дані у додаткові поля;

підписати електронним підписом;

направити звернення.

Ознайомитися з даними про періоди роботи та завантажити їх на гаджет можна за кілька хвилин у віконечку "Мої звернення".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з січня 2024 року влада має намір підвищити розмір мінімальної пенсії. Відомо, хто зможе отримати більше та як зростуть виплати.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.