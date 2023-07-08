В ПФУ рассказали, из-за каких ошибок в трудовой книжке украинцы могут потерять стаж и пенсию

Трудовая книжка. Фото: sud.ua

Из-за ошибки в трудовой книжке могут возникнуть сложности с начислением пенсии. Специалисты рассказали правила оформления, которые нужно соблюдать.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в городе Киеве.

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Ошибки в трудовой книжке

В Пенсионном фонде рассказали, что ошибки в оформлении трудовой книжки — это одна из причин отказа в назначении пенсии или потери части страхового стажа. К тому же уменьшается размер пенсионной выплаты.

Как избежать проблем с начислением пенсии:

внимательно ознакомьтесь с инструкцией к оформлению трудовой книжки, находящейся на третьей странице обложки;

при принятии на работу должна быть соответствующая запись: дата, название должности, название организации или предприятия, номер и дата приказа, подпись руководителя и его фамилия (ФИО), печать;

должна быть полная запись об изменении названия предприятия или о реорганизации;

обращайте внимание на то, чтобы в трудовой не было "сообщений" другими чернилами к предварительным записям о принятии или увольнении, ведь они должны быть правильно оформлены отдельной записью. Запись должна быть заверена — "добавленной информации верить", печать и подпись уполномоченного лица;

при смене фамилии важно указать название документа, согласно которому происходит изменение, указать, кем и когда издан;

обращайте внимание на правильность наименования компаний в трудовой книжке, дат, номеров приказов.

"Просим будущих пенсионеров обратить внимание на оформление и проверить свою трудовую на соответствие всем указанным в инструкции требованиям по оформлению", — говорится в сообщении.

Ошибки в трудовой книжке. Фото: facebook.com/gupfukiev

Пост ПФУ. Фото: скриншот

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о процедуре отсрочки выхода на заслуженный отдых. Благодаря ей конечный размер пенсии может быть значительно больше.

Также мы писали, что в Украине при наличии определенных оснований для пенсионных выплат устанавливают различные надбавки, повышения и доплаты. Среди них — прибавка за уход.