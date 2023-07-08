В ПФУ розповіли, через які помилки у трудовій книжці українці можуть втратити стаж і пенсію

Трудова книжка. Фото: sud.ua

Через помилку в трудовій книжці можуть виникнути складнощі з нарахуванням пенсії. Фахівці розповіли правила оформлення, яких потрібно дотримуватися.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в місті Києві.

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Помилки в трудовій книжці

У Пенсійному фонді розповіли, що помилки в оформленні трудової книжки — це одна з причин відмови в призначенні пенсії або втрати частини страхового стажу. До того ж зменшується розмір пенсійної виплати.

Як уникнути проблем із нарахуванням пенсії:

уважно ознайомтеся з інструкцією оформлення трудової книжки, яка є на третій сторінці обкладинки;

при прийнятті на роботу повинен бути відповідний запис: дата, назва посади, назва організації чи підприємства, номер та дата наказу, підпис керівника та його прізвище (ПІБ), печатка;

має бути повний запис про зміну назви підприємства або про реорганізацію;

звертайте увагу на те, щоб у трудовій не було "дописів" іншим чорнилом до попередніх записів про прийняття чи звільнення, адже вони повинні бути правильно оформлені окремим записом. Запис має бути завірений — "доданій інформації вірити", печатка та підпис уповноваженої особи;

при зміні прізвища важливо вказати назву документа, згідно з яким відбувається зміна, вказати, ким і коли виданий;

звертайте увагу на правильність назви підприємств в трудовій книжці, дат, номерів наказів.

"Просимо майбутніх пенсіонерів звернути увагу на оформлення та перевірити свою трудову на відповідність всім зазначеним в інструкції вимогам щодо оформлення", — йдеться у повідомленні.

Помилки у трудовій книжці. Фото: facebook.com/gupfukiev

Допис ПФУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про процедуру відтермінування виходу на заслужений відпочинок. Завдяки їй кінцевий розмір пенсії може бути значно більший.

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