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В ПФУ розповіли, через які помилки у трудовій книжці українці можуть втратити стаж і пенсію

8 липня 2023 20:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ПФУ розповіли, через які помилки у трудовій книжці українці можуть втратити стаж і пенсію
Трудова книжка. Фото: sud.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Через помилку в трудовій книжці можуть виникнути складнощі з нарахуванням пенсії. Фахівці розповіли правила оформлення, яких потрібно дотримуватися.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в місті Києві.

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Помилки в трудовій книжці

У Пенсійному фонді розповіли, що помилки в оформленні трудової книжки — це одна з причин відмови в призначенні пенсії або втрати частини страхового стажу. До того ж зменшується розмір пенсійної виплати. 

Як уникнути проблем із нарахуванням пенсії:

  • уважно ознайомтеся з інструкцією оформлення трудової книжки, яка є на третій сторінці обкладинки;
  • при прийнятті на роботу повинен бути відповідний запис: дата, назва посади, назва організації чи підприємства, номер та дата наказу, підпис керівника та його прізвище (ПІБ), печатка;
  • має бути повний запис про зміну назви підприємства або про реорганізацію;
  • звертайте увагу на те, щоб у трудовій не було "дописів" іншим чорнилом до попередніх записів про прийняття чи звільнення, адже вони повинні бути правильно оформлені окремим записом. Запис має бути завірений — "доданій інформації вірити", печатка та підпис уповноваженої особи;
  • при зміні прізвища важливо вказати назву документа, згідно з яким відбувається зміна, вказати, ким і коли виданий;
  • звертайте увагу на правильність назви підприємств в трудовій книжці, дат, номерів наказів.

"Просимо майбутніх пенсіонерів звернути увагу на оформлення та перевірити свою трудову на відповідність всім зазначеним в інструкції вимогам щодо оформлення", — йдеться у повідомленні.

Ошибки в трудовой книжке
Помилки у трудовій книжці. Фото: facebook.com/gupfukiev
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Допис ПФУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про процедуру відтермінування виходу на заслужений відпочинок. Завдяки їй кінцевий розмір пенсії може бути значно більший.

Також ми писали, що в Україні за наявності певних підстав до пенсійних виплат встановлюють різні надбавки, підвищення та доплати. З-поміж них — надбавка за догляд.

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