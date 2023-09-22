Работа в России — на рынке огромный дефицит IT-специалистов

Работа на компьютере. Фото: google.com

В России заявляют о существенном дефиците на рынке труда специалистов IT-отрасли. Речь идет о нехватке программистов более чем в миллион человек, которые за время так называемой "спецоперации в Украине" массово уезжали из страны.

Такие данные озвучил глава крупнейшего российского финучреждения "Сбербанк" Герман Греф, пишет издание Forbes.

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По словам Германа Грефа, такой недостаток будет сложно компенсировать в ближайшие годы.

"По всем нашим оценкам, которые, наверное, можно пока ограничить горизонтом в пять-шесть лет, дефицит специалистов в области цифровых технологий будет только нарастать, несмотря на расширение набора на программы обучения в вузах и открытие специальных школ подготовки", — отметил руководитель банка.

На днях в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ официально оценили дефицит разработчиков в IT-сфере в 500 тыс. — 700 тыс. человек.

В ведомстве отметили, что именно такое количество людей могло бы поддерживать высокие темпы развития сферы информационных технологий в стране. В Министерстве уточнили, что почти столько же людей сейчас работает в IT-отрасли — около 740 тыс. человек.

Отток программистов за границу

В конце прошлого года в Минцифры России рассказывали, что за две волны отъезда IT-специалистов страну покинули более 100 тыс. человек, то есть до 10% работников компаний IT-сферы, бежавших на фоне объявленной в РФ мобилизации.

По подсчетам австрийской исследовательской организации Complexity Science Hub Vienna, страну-агрессорку мог покинуть каждый четвертый ведущий IT-специалист (т.е. 23%).

Что еще стоит знать

Напомним, западные компании, не вышедшие с российского рынка после вторжения Российской Федерации в Украину, в прошлом году получили 18 миллиардов долларов прибыли. Впрочем, доступ к ним заблокирован по распоряжению Кремля.

Ранее мы сообщали, что после начала полномасштабной войны России против Украины множество иностранных компаний прекратили свою деятельность на территории РФ. Некоторые также ограничили функционал своих сервисов из-за войны в Украине или ее последствий.