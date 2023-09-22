Робота в Росії — на ринку величезний дефіцит IT-фахівців

Робота за комп'ютером. Фото: google.com

У Росії заявляють про суттєвий дефіцит на ринку праці спеціалістів IT-галузі. Йдеться про нестачу програмістів у понад один мільйон осіб, які за час так званої "спецоперації в Україні" масово виїжджали з країни.

Такі дані озвучив голова найбільшої російської фінустанови "Сбєрбанк" Гєрман Грєф, пише тамтешнє видання Forbes.

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Детальніше про нестачу IT-фахівців в РФ

За словами Гєрмана Грєфа, таку нестачу буде складно компенсувати у найближчі роки.

"За всіма нашими оцінками, які, напевно, можна поки обмежити горизонтом у п'ять-шість років, дефіцит фахівців у галузі цифрових технологій тільки наростатиме, незважаючи на розширення набору на програми навчання у вузах і відкриття спеціальних шкіл підготовки", — зазначив керівник банку.

Днями у Міністерстві цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ офіційно оцінили дефіцит розробників в IT-сфері у 500 тис. - 700 тис. осіб.

У відомстві зауважили, що саме така кількість людей могла б підтримувати високі темпи розвитку сфери інформаційних технологій в країні. У Міністерстві уточнили, що майже стільки ж людей зараз працює в IT-галузі — близько 740 тис. осіб.

Відтік програмістів за кордон

Вкінці минулого року у Мінцифри Росії розповідали, що за дві хвилі від'їзду ІТ-спеціалістів країну залишили більш ніж 100 тис. осіб, тобто до 10% працівників компаній IT-сфери, які втікали на тлі оголошеної в РФ мобілізації.

За підрахунками австрійської дослідницької організації Complexity Science Hub Vienna, країну-агресорку міг залишити кожен четвертий провідний IT-фахівець (тобто 23%).

Що ще варто знати

Нагадаємо, західні компанії, які не вийшли з російського ринку після вторгнення Російської Федерації до України, торік отримали 18 мільярдів доларів прибутку. Втім, доступ до них заблокували за розпорядженням Кремля.

Раніше ми повідомляли, що після початку повномасштабної війни Росії проти України безліч іноземних компаній припинили свою діяльність на території РФ. Деякі також обмежили функціонал своїх сервісів через війну в Україні або її наслідки.