Бизнес в Украине — известно, какие сферы наиболее популярны среди новичков

В Украине активно растет число новых бизнесов — ТОП-5 сфер
В Украине продолжает расти количество бизнесов, которые открывают граждане. За последний год зарегистрировали более 300 тысяч новых физлиц-предпринимателей и 37 тысяч новых компаний.
Об этом сообщают аналитики портала "Опендатабот".
Динамика открытия новых бизнесов
Как отмечают аналитики, в Украине зафиксировано 304 048 новых регистраций ФЛП. Число превышает довоенный показатель в 2021 году на 7%.
Чаще всего украинцы открывают бизнес:
- в сфере розничной торговли;
- в области информационных технологий;
- в сфере предоставления индивидуальных услуг;
- в области оптовой торговли;
- в секторе деятельности по обеспечению блюдами и напитками.
"Среди новых ФЛП, предоставляющих индивидуальные услуги, наиболее запрошенными были парикмахерские и салоны красоты — 18 059 новых бизнесов", — подчеркивают специалисты.
Лидируют по количеству новых регистраций ФЛП
- Киев — доля в 14,18%;
- Днепропетровская — 8,97%;
- Львовская область — 7,73%.
Появление новых компаний
По словам экспертов, в отличие от ФЛП, новые компании украинцы открывали в прошлом году не так часто. Число не достигло показателей до начала полномасштабной войны.
"37 297 новых компаний было открыто за 2023 год. Это на треть меньше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано 56 267 новых бизнесов", — сообщают в Опендатаботе.
Самые популярные сферы для новых компаний:
- оптовая торговля;
- деятельность общественных организаций;
- предоставление социальной помощи.
Больше всего новых компаний регистрируют в столице, в Днепропетровской и Львовской области. На них приходится около половины регистраций новых дел.
Что еще стоит знать
Ранее мы писали, что в Украине вырос объем неработающих бизнес-кредитов в банковском секторе за время полномасштабного вторжения. Доля подскочила до 44% до начала октября 2023 года, до 359 млрд гривен.
Также мы писали, что в 2024 году в Украине предполагается активизация кредитования, в частности банки планируют акцентировать внимание на предоставлении автокредитов, ипотеки и займов малому и среднему бизнесу. Прогнозируется, что ставки снизятся на 2-4% в зависимости от вида кредита, срока уплаты и размера первоначального взноса. Ключевым условием для снижения процентов по кредитам станет падение учетной ставки НБУ.
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