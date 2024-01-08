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В Украине активно растет число новых бизнесов — ТОП-5 сфер

8 января 2024 10:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес в Украине — известно, какие сферы наиболее популярны среди новичков
Хлебный магазин. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине продолжает расти количество бизнесов, которые открывают граждане. За последний год зарегистрировали более 300 тысяч новых физлиц-предпринимателей и 37 тысяч новых компаний.

Об этом сообщают аналитики портала "Опендатабот".

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Динамика открытия новых бизнесов

Как отмечают аналитики, в Украине зафиксировано 304 048 новых регистраций ФЛП. Число превышает довоенный показатель в 2021 году на 7%.

Чаще всего украинцы открывают бизнес:

  • в сфере розничной торговли;
  • в области информационных технологий;
  • в сфере предоставления индивидуальных услуг;
  • в области оптовой торговли;
  • в секторе деятельности по обеспечению блюдами и напитками.

"Среди новых ФЛП, предоставляющих индивидуальные услуги, наиболее запрошенными были парикмахерские и салоны красоты — 18 059 новых бизнесов", — подчеркивают специалисты.

 

бизнес
Источник: Опендатабот

Лидируют по количеству новых регистраций ФЛП

  • Киев — доля в 14,18%;
  • Днепропетровская — 8,97%;
  • Львовская область — 7,73%.

Появление новых компаний

По словам экспертов, в отличие от ФЛП, новые компании украинцы открывали в прошлом году не так часто. Число не достигло показателей до начала полномасштабной войны.

"37 297 новых компаний было открыто за 2023 год. Это на треть меньше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано 56 267 новых бизнесов", — сообщают в Опендатаботе.

Самые популярные сферы для новых компаний:

  • оптовая торговля;
  • деятельность общественных организаций;
  • предоставление социальной помощи.

Больше всего новых компаний регистрируют в столице, в Днепропетровской и Львовской области. На них приходится около половины регистраций новых дел.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Украине вырос объем неработающих бизнес-кредитов в банковском секторе за время полномасштабного вторжения. Доля подскочила до 44% до начала октября 2023 года, до 359 млрд гривен.

Также мы писали, что в 2024 году в Украине предполагается активизация кредитования, в частности банки планируют акцентировать внимание на предоставлении автокредитов, ипотеки и займов малому и среднему бизнесу. Прогнозируется, что ставки снизятся на 2-4% в зависимости от вида кредита, срока уплаты и размера первоначального взноса. Ключевым условием для снижения процентов по кредитам станет падение учетной ставки НБУ.

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