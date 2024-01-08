Бизнес в Украине — известно, какие сферы наиболее популярны среди новичков

Хлебный магазин. Фото: Freepik

В Украине продолжает расти количество бизнесов, которые открывают граждане. За последний год зарегистрировали более 300 тысяч новых физлиц-предпринимателей и 37 тысяч новых компаний.

Об этом сообщают аналитики портала "Опендатабот".

Читайте также:

Динамика открытия новых бизнесов

Как отмечают аналитики, в Украине зафиксировано 304 048 новых регистраций ФЛП. Число превышает довоенный показатель в 2021 году на 7%.

Чаще всего украинцы открывают бизнес:

в сфере розничной торговли;

в области информационных технологий;

в сфере предоставления индивидуальных услуг;

в области оптовой торговли;

в секторе деятельности по обеспечению блюдами и напитками.

"Среди новых ФЛП, предоставляющих индивидуальные услуги, наиболее запрошенными были парикмахерские и салоны красоты — 18 059 новых бизнесов", — подчеркивают специалисты.

Источник: Опендатабот

Лидируют по количеству новых регистраций ФЛП

Киев — доля в 14,18%;

Днепропетровская — 8,97%;

Львовская область — 7,73%.

Появление новых компаний

По словам экспертов, в отличие от ФЛП, новые компании украинцы открывали в прошлом году не так часто. Число не достигло показателей до начала полномасштабной войны.

"37 297 новых компаний было открыто за 2023 год. Это на треть меньше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано 56 267 новых бизнесов", — сообщают в Опендатаботе.

Самые популярные сферы для новых компаний:

оптовая торговля;

деятельность общественных организаций;

предоставление социальной помощи.

Больше всего новых компаний регистрируют в столице, в Днепропетровской и Львовской области. На них приходится около половины регистраций новых дел.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Украине вырос объем неработающих бизнес-кредитов в банковском секторе за время полномасштабного вторжения. Доля подскочила до 44% до начала октября 2023 года, до 359 млрд гривен.

Также мы писали, что в 2024 году в Украине предполагается активизация кредитования, в частности банки планируют акцентировать внимание на предоставлении автокредитов, ипотеки и займов малому и среднему бизнесу. Прогнозируется, что ставки снизятся на 2-4% в зависимости от вида кредита, срока уплаты и размера первоначального взноса. Ключевым условием для снижения процентов по кредитам станет падение учетной ставки НБУ.