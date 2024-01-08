Бізнес в Україні — відомо, які сфери найбільш популярні серед початківців

Хлібний магазин. Фото: Freepik

В Україні продовжує зростати кількість бізнесів, які відкривають громадяни. За останній рік зареєстрували більш ніж 300 тисяч нових фізосіб-підприємців та 37 тисяч нових компаній.

Про це повідомляють аналітики порталу "Опендатабот".

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Динаміка відкриття нових бізнесів

Як зазначають аналітики, в Україні зафіксовано 304 048 нових реєстрацій ФОП. Число перевищує довоєнний показник у 2021 році на 7%.

Найчастіше українці відкривають бізнес:

у сфері роздрібної торгівлі;

у галузі інформаційних технологій;

у сфері надання індивідуальних послуг;

у галузі гуртової торгівлі;

у секторі діяльності із забезпечення стравами та напоями.

"Серед нових ФОП, які надають індивідуальні послуги, найбільш запитаними були перукарні та салони краси — 18 059 нових бізнесів", — наголошують фахівці.

Джерело: Опендатабот

Лідирують за кількістю нових реєстрацій ФОП:

Київ — частка у 14,18%;

Дніпропетровська область — 8,97%;

Львівська область — 7,73%.

Поява нових компаній

За словами експертів, на відміну від ФОП, нові компанії українці відкривали минулого року не так часто. Число не досягло показників до початку повномасштабної війни.

"37 297 нових компаній було відкрито за 2023 рік. Це на третину менше, ніж у 2021 році, коли було зареєстровано 56 267 нових бізнесів", — повідомляють в Опендатаботі.

Найпопулярніші сфери для нових компаній:

гуртова торгівля;

діяльність громадських організацій;

надання соціальної допомоги.

Найбільше нових компаній реєструють у столиці, у Дніпропетровській та Львівській області. На них припадає близько половини реєстрацій нових справ.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в Україні зріс обсяг непрацюючих бізнес-кредитів у банківському секторі за час повномасштабного вторгнення. Частка підскочила до 44% на початок жовтня 2023 року, до 359 млрд гривень.

Також ми писали, що у 2024 році в Україні передбачається активізація кредитування, зокрема банки планують акцентувати увагу на наданні автокредитів, іпотеки та позик малому та середньому бізнесу. Прогнозується, що ставки знизяться на 2-4%, залежно від виду кредиту, терміну сплати та розміру початкового внеску. Ключовою умовою для зниження відсотків за кредитами стане падіння облікової ставки НБУ.