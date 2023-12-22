Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Захмарних боргів українців за кредитами більше не буде — деталі закону arrow

Захмарних боргів українців за кредитами більше не буде — деталі закону

22 грудня 2023 14:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Кредити в Україні — високих відсотків більше не буде
Пачка грошових купюр. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українцям надали можливість платити майже втричі менші річні відсотки за споживчими мікрокредитами. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

Читайте також:

Нові ставки мікрокредитів

Завдяки новому закону тепер з громадян не зможуть стягувати 900% річних за мікрокредити, взяті у фінустановах.

Документ запровадив показник "денна процентна ставка за споживчим кредитом". Тож, відтепер ставки за мікрокредитами не можуть перевищувати 1% на добу від загальної суми кредиту. Тоді як до цього щоденна ставка сягала 2,5%, а середній розмір позик, які брали клієнти мікрофінансових компаній, становив 5 тис. грн.

Також Національний банк України (НБУ) матиме право вводити додаткові вимоги щодо складових розрахунку денної відсоткової ставки. Це потрібно для унеможливлення недобросовісної практики розрахунку денної ставки.

 

кредити

кредити
Джерело: ВРУ

Ухвалення відповідного законопроєкту ініціював Нацбанк. Раніше регулятор заявляв, що мікропозики для громадян у понад 1,5 тис. відсотків річних стало в країні "нездоровою практикою".

Що ще варто знати

Нагадаємо, 22 листопада українські парламентарі підтримали суттєве зниження ставок за мікрокредитами, які зараз сягають 1,5 тис. відсотків річних. Відповідний законопроєкт ухвалили у цілому.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) відкрив доступ для українців до Кредитного реєстру. Скористатися новим онлайн-сервісом може кожен охочий.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі