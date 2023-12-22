Кредити в Україні — високих відсотків більше не буде

Захмарних боргів українців за кредитами більше не буде — деталі закону
Українцям надали можливість платити майже втричі менші річні відсотки за споживчими мікрокредитами. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.
Про це свідчить інформація на парламентському сайті.
Нові ставки мікрокредитів
Завдяки новому закону тепер з громадян не зможуть стягувати 900% річних за мікрокредити, взяті у фінустановах.
Документ запровадив показник "денна процентна ставка за споживчим кредитом". Тож, відтепер ставки за мікрокредитами не можуть перевищувати 1% на добу від загальної суми кредиту. Тоді як до цього щоденна ставка сягала 2,5%, а середній розмір позик, які брали клієнти мікрофінансових компаній, становив 5 тис. грн.
Також Національний банк України (НБУ) матиме право вводити додаткові вимоги щодо складових розрахунку денної відсоткової ставки. Це потрібно для унеможливлення недобросовісної практики розрахунку денної ставки.
Ухвалення відповідного законопроєкту ініціював Нацбанк. Раніше регулятор заявляв, що мікропозики для громадян у понад 1,5 тис. відсотків річних стало в країні "нездоровою практикою".
Що ще варто знати
Нагадаємо, 22 листопада українські парламентарі підтримали суттєве зниження ставок за мікрокредитами, які зараз сягають 1,5 тис. відсотків річних. Відповідний законопроєкт ухвалили у цілому.
Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) відкрив доступ для українців до Кредитного реєстру. Скористатися новим онлайн-сервісом може кожен охочий.
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