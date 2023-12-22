Кредити в Україні — високих відсотків більше не буде

Пачка грошових купюр. Фото: NBU

Українцям надали можливість платити майже втричі менші річні відсотки за споживчими мікрокредитами. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Нові ставки мікрокредитів

Завдяки новому закону тепер з громадян не зможуть стягувати 900% річних за мікрокредити, взяті у фінустановах.

Документ запровадив показник "денна процентна ставка за споживчим кредитом". Тож, відтепер ставки за мікрокредитами не можуть перевищувати 1% на добу від загальної суми кредиту. Тоді як до цього щоденна ставка сягала 2,5%, а середній розмір позик, які брали клієнти мікрофінансових компаній, становив 5 тис. грн.

Також Національний банк України (НБУ) матиме право вводити додаткові вимоги щодо складових розрахунку денної відсоткової ставки. Це потрібно для унеможливлення недобросовісної практики розрахунку денної ставки.

Джерело: ВРУ

Ухвалення відповідного законопроєкту ініціював Нацбанк. Раніше регулятор заявляв, що мікропозики для громадян у понад 1,5 тис. відсотків річних стало в країні "нездоровою практикою".

Що ще варто знати

Нагадаємо, 22 листопада українські парламентарі підтримали суттєве зниження ставок за мікрокредитами, які зараз сягають 1,5 тис. відсотків річних. Відповідний законопроєкт ухвалили у цілому.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) відкрив доступ для українців до Кредитного реєстру. Скористатися новим онлайн-сервісом може кожен охочий.