В Украине дешевеют популярные овощи: как изменилась цена
К концу июля в Украине существенно подешевели популярные овощи. В частности, упала цена на картофель, капусту и морковь.
Цены на эти сезонные овощи регулярно фиксирует портал Минфин.
Цены на овощи в Украине
Сообщается, что молодой картофель подешевел с 38,79 грн/кг до 16,44 грн/кг.
Цена на молодую капусту снизилась с 48,64 грн/кг до 16,34 грн/кг. Белокочанная капуста подешевела с 53,16 грн/кг до 17,50 грн/кг.
Средняя стоимость моркови снизилась с 69,34 грн/кг до 30,27 грн/кг.
Молодая морковь подешевела с 57,39 грн/кг до 26,90 грн/кг.
Напомним, традиционно в июле-августе дачники и огородники начинают активно убирать урожаи овощей и фруктов. Именно на последний месяц лета приходится самый активный период заготовки витаминных вкусностей на зиму.
Чтобы выбрать удачную дату для закрытия консервации, предлагаем воспользоваться лунным календарем на август 2023 года.
Самыми благоприятными днями для заготовки консервации на зиму в августе 2023 будут: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 августа.