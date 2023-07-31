В Украине дешевеют популярные овощи: как изменилась цена

Свежие сезонные овощи. Фото: Freepik

К концу июля в Украине существенно подешевели популярные овощи. В частности, упала цена на картофель, капусту и морковь.

Цены на эти сезонные овощи регулярно фиксирует портал Минфин.

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Сообщается, что молодой картофель подешевел с 38,79 грн/кг до 16,44 грн/кг.

Цены на картофель. Фото: Минфин

Молодой картофель. Фото: Pixabay

Цена на молодую капусту снизилась с 48,64 грн/кг до 16,34 грн/кг. Белокочанная капуста подешевела с 53,16 грн/кг до 17,50 грн/кг.

Цены на капусту. Фото: Минфин

Молодая капуста. Фото: Google

Средняя стоимость моркови снизилась с 69,34 грн/кг до 30,27 грн/кг.

Цены на морковь. Фото: Минфин

Молодая морковь подешевела с 57,39 грн/кг до 26,90 грн/кг.

Морковь. Фото: depositphotos.com

Напомним, традиционно в июле-августе дачники и огородники начинают активно убирать урожаи овощей и фруктов. Именно на последний месяц лета приходится самый активный период заготовки витаминных вкусностей на зиму.

Чтобы выбрать удачную дату для закрытия консервации, предлагаем воспользоваться лунным календарем на август 2023 года.

Самыми благоприятными днями для заготовки консервации на зиму в августе 2023 будут: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 августа.