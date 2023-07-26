Ціни в Україні — деякі фрукти не подешевшають влітку

Продовольчий ринок. Фото: Unplush

В Україні влітку деякі сезонні фрукти поки що не планують дешевшати. Йдеться про яблука, більшість яких на ринку імпортовані.

Про це розповідають аналітики проєкту EastFruit.

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Подорожчання яблук

Як зазначають фахівці, в країні вже збирають новий урожай яблук. Однак ціни на молоді яблука у 2,3 раза вищі порівняно початком сезону 2022 року.

Зараз закупівельна вартість яблук нового врожаю перебуває у межах 23-26 грн/кг/кг або 0,63-0,71 дол./кг.

За словами експертів, очікувати на дешеві яблука найближчим часом не варто, адже основу пропозиції на українському ринку становить імпорт.

"Початок сезону постачання місцевого яблука відразу ж негативно вплинув на продажі імпортного яблука, проте українські трейдери не поспішають знижувати ціни на імпортні фрукти", — зауважують спеціалісти.

За прогнозом, більш масово на ринку з'являться яблука українських виробників з наступного тижня. Ціна помірно знижуватиметься тільки за умови зростання пропозиції. На цьому тлі може дещо знизитися вартість і імпортних яблук.

Які овочі подорожчали у червні

За даними Держслужби статистики України, рекордсменами із подорожчання у червні на продовольчому ринку стала картопля, яка додала 21,7%, до 12 гривень за кілограм, та білокачанна капуста (на 21,5%), до 45,6 гривні за кілограм. Підвищились у ціні морква та буряк (на 8,9% та 7,7% відповідно). Морква — до 59,6 гривні за кілограм, а буряк — до 10,4.

Яблука минулого місяця подорожчали також суттєво — на 20,1%, до 35,8 гривні за кілограм.

Більше про ціни

Нагадаємо, в Україні дещо знизилися темпи подорожчання продуктів. Такі дані навели у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

Також ми писали, що за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.