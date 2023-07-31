В Україні дешевшають популярні овочі: як змінилась ціна
На кінець липня в Україні суттєво подешевшали популярні овочі. Зокрема, впала ціна на картоплю, капусту та моркву.
Ціни на ці сезонні овочі регулярно фіксує портал "Мінфін".
Ціни на овочі в Україні
Повідомляється, що молода картопля подешевшала з 38,79 грн/кг до 16,44 грн/кг.
Ціна на молоду капусту впала з 48,64 грн/кг до 16,34 грн/кг. Білокачанна капуста подешевшала з 53,16 грн/кг до 17,50 грн/кг.
Середня вартість моркви знизилася з 69,34 грн/кг до 30,27 грн/кг.
Молода морква здешевшала з 57,39 грн/кг до 26,90 грн/кг.
Нагадаємо, традиційно у липні-серпні дачники та городники починають активно збирати врожаї овочів та фруктів. Саме на останній місяць літа припадає найактивніший період заготівлі вітамінних смаколиків на зиму.
Щоб обрати найвдалішу дату для закриття консервації, пропонуємо скористатися місячним календарем на серпень 2023 року.
Найсприятливішими днями для заготівлі консервації на зиму у серпні 2023 року будуть: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 серпня.