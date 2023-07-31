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В Україні дешевшають популярні овочі: як змінилась ціна

31 липня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні дешевшають популярні овочі: як змінилась ціна
Свіжі сезонні овочі. Фото: Freepik
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На кінець липня в Україні суттєво подешевшали популярні овочі. Зокрема, впала ціна на картоплю, капусту та моркву. 

Ціни на ці сезонні овочі регулярно фіксує портал "Мінфін"

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Повідомляється, що молода картопля подешевшала з 38,79 грн/кг до 16,44 грн/кг. 

Ціни на картоплю. Фото: Мінфін
Молодая картошка
Молода картопля. Фото: Pixabay

Ціна на молоду капусту впала з 48,64 грн/кг до 16,34 грн/кг. Білокачанна капуста подешевшала з 53,16 грн/кг до 17,50 грн/кг.

Ціни на капусту. Фото: Мінфін
Подорожание
Молода капуста. Фото: Google

Середня вартість моркви знизилася з 69,34 грн/кг до 30,27 грн/кг.

Ціни на моркву. Фото: Мінфін

Молода морква здешевшала з 57,39 грн/кг до 26,90 грн/кг.

Морква. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, традиційно у липні-серпні дачники та городники починають активно збирати врожаї овочів та фруктів. Саме на останній місяць літа припадає найактивніший період заготівлі вітамінних смаколиків на зиму. 

Щоб обрати найвдалішу дату для закриття консервації, пропонуємо скористатися місячним календарем на серпень 2023 року.

Найсприятливішими днями для заготівлі консервації на зиму у серпні 2023 року будуть: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 серпня

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