Тариф вырастет до конца весны — на что планируют повысить цены

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине до конца весны могут принять повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод. В среднем цена может подскочить на 12%.

Об этом говорится в материале профильного издания "Украинская энергетика".

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Как отмечает издание, Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовала соответствующие проекты постановлений. В целом, ожидается повышение в две волны. Вторая должна прийтись на июль, а цена в среднем может вырасти на 14%.

Согласно обнародованным расчетам, повышение цен на водоснабжение и водоотвод ожидается в таких городах:

Киев;

Днепр;

Черкассы;

Никополь;

Хмельницкий;

Винница;

Ровно;

Бровары;

Ужгород;

Львов;

Тернополь;

Луцк;

Ивано-Франковск;

Черновцы;

Дрогобыч.

В частности, потребители во Львове заплатят суммарно 27,2 грн за куб. м. воды, а жители Кропивницкого — 61,72 грн. При этом повышение в разных городах будет неодинаковым.

Так, по данным, в Черновцах счета вырастут только 0,4 грн за куб. м., а в Кропивницком — на около 16 грн за куб. м.

Как рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, НКРЭКУ объявила, что намерена пересмотреть и повысить тарифы для первой группы из семи водоканалов на западе страны, также для второй группы, состоящей из 14 крупных водоканалов остальных территорий.

"Повышение будет существенным — на 20, 30%, а иногда даже на 60%", — отмечает эксперт.

Критическая ситуация в сфере водоснабжения

В Ассоциации "Укрводоканалэкология" отмечают, что водоканалы рассчитали такое повышение, учитывая свое критическое состояние.

"Сектор сталкивается со значительными финансовыми трудностями из-за убытков, высокого уровня долгов населения и водоканалов перед кредиторами, а также из-за низкой заработной платы работников, что повлекло за собой отток кадров. Задолженность за электроэнергию водоканалов, достигшая 7,9 млрд грн, стала еще одной критической точкой, которая требует немедленного решения", — подчеркивают там.

Как отмечает советница главы Ассоциации городов Украины Оксана Продан, государство ранее предоставляло средства на компенсацию разницы в тарифах, чтобы не росли для населения.

"Однако с тех пор ни одной копейки на возмещение разницы в тарифах в госбюджете не было заложено. Соответственно, средства не были перечислены тепло-, электро- и водоснабжающим предприятиям. По состоянию на сегодняшний день задолженность по теплу — 36 млрд грн и 2 млрд — задолженность по воде", — добавляет она.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке озвучили прогноз по тарифам на жилищно-коммунальные услуги. В 2024 году украинцы будут платить за основные услуги по старым расценкам.

Также мы писали, что Группа Нафтогаз полностью завершила интеграцию облгазов и горгазов. В частности, еще больше 500 тысяч украинцев будут платить за газ по-новому.