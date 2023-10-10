Цены на квартиры — как изменилась стоимость недвижимости в регионах

В Украине дорожает недвижимость: как изменились цены
На украинском рынке недвижимости фиксируют рост цен. При этом изменилась стоимость в сторону увеличения как аренды квартир, так и продажи.
Об этом свидетельствует информация одного из самых крупных порталов недвижимости страны.
Как изменилась стоимость жилья за год
Согласно этим данным, стоимость недвижимости на первичном рынке выросла почти во всех регионах страны, кроме оккупированных Россией территорий (Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей).
В частности, в западных областях стоимость жилья значительно выше, что объясняется сравнительно более безопасной ситуацией. Там подорожали квартиры и на первичном, и на вторичном рынке.
Тем не менее, цены снизились только в Николаевской (-6,3%) и Харьковской (-19,2%) областях. Так, квадратный метр в новостройке в Николаевской области стоит 31,2 тыс. грн, в Харьковской области — 27,9 тыс. грн.
Сильнее всего подскочили цены в Тернопольской области — на 55,6%, до 37,1 тыс. грн. за квадратный метр.
Существенное подорожание фиксируют аналитики в Ивано-Франковской области — до 39,4 тыс. грн. Сильно выросли цены за год в Черниговской области (на 162%) — до 8,83 тыс. грн. В Киеве — на 28,9%, до 21,16 тыс. грн, в Житомирской области — на 30,8%, до 7,2 тыс. грн.
На западе однокомнатные квартиры несколько выросли в цене, как и по всей стране. На Львовщине — на 26%, до более 63 тыс. долларов за жилье. Самые дорогие квартиры в столице Украины, где средняя стоимость "однушки" — 87,2 тыс. долларов.
Что еще стоит знать
Напомним, юрист в сфере градостроительства и член директоров Конфедерации строителей Украины Ольга Данчук рассказала об изменениях в цене и спросе на жилье в следующем году.
Также мы писали, что на украинском рынке недвижимости значительно подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего цены выросли в Закарпатской области, сразу на 37,8%.