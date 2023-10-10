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В Украине дорожает недвижимость: как изменились цены

10 октября 2023 13:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на квартиры — как изменилась стоимость недвижимости в регионах
Ключи от квартиры. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском рынке недвижимости фиксируют рост цен. При этом изменилась стоимость в сторону увеличения как аренды квартир, так и продажи.

Об этом свидетельствует информация одного из самых крупных порталов недвижимости страны.

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Как изменилась стоимость жилья за год

Согласно этим данным, стоимость недвижимости на первичном рынке выросла почти во всех регионах страны, кроме оккупированных Россией территорий (Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей).

В частности, в западных областях стоимость жилья значительно выше, что объясняется сравнительно более безопасной ситуацией. Там подорожали квартиры и на первичном, и на вторичном рынке.

 

цены на недвижимость
Источник: DimRia

Тем не менее, цены снизились только в Николаевской (-6,3%) и Харьковской (-19,2%) областях. Так, квадратный метр в новостройке в Николаевской области стоит 31,2 тыс. грн, в Харьковской области — 27,9 тыс. грн.

Сильнее всего подскочили цены в Тернопольской области — на 55,6%, до 37,1 тыс. грн. за квадратный метр.

Существенное подорожание фиксируют аналитики в Ивано-Франковской области — до 39,4 тыс. грн. Сильно выросли цены за год в Черниговской области (на 162%) — до 8,83 тыс. грн. В Киеве — на 28,9%, до 21,16 тыс. грн, в Житомирской области — на 30,8%, до 7,2 тыс. грн.

На западе однокомнатные квартиры несколько выросли в цене, как и по всей стране. На Львовщине — на 26%, до более 63 тыс. долларов за жилье. Самые дорогие квартиры в столице Украины, где средняя стоимость "однушки" — 87,2 тыс. долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, юрист в сфере градостроительства и член директоров Конфедерации строителей Украины Ольга Данчук рассказала об изменениях в цене и спросе на жилье в следующем году.

Также мы писали, что на украинском рынке недвижимости значительно подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего цены выросли в Закарпатской области, сразу на 37,8%.

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