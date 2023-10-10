Ціни на квартири — як змінилась вартість нерухомості у регіонах

Ключі від квартири. Фото: Unplush

На українському ринку нерухомості фіксують зростання цін. При цьому змінилася вартість у бік збільшення як оренди квартир, так і продажу.

Про це свідчить інформація одного з найбільших порталів нерухомості країни.

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Як змінилася вартість житла за рік

Згідно з цими даними, вартість нерухомості на первинному ринку зросла майже у всіх регіонах країни, окрім окупованих Росією територій (Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей).

Зокрема, у західних областях вартість осель значно вища, що пояснюється порівняно більш безпечною ситуацією. Там подорожчали квартири і на первинному, і вторинному ринку.

Джерело: DimRia

Проте ціни знизилися тільки у Миколаївській (-6,3%) та Харківській (-19,2%) областях. Так, квадратний метр у новобудові на Миколаївщині коштує 31,2 тис. грн, на Харківщині — 27,9 тис. грн.

Найсильніше підскочили ціни у Тернопільській області — на 55,6%,

до 37,1 тис. грн за квадратний метр. Суттєве подорожчання фіксують аналітики на Івано-Франківщині — до 39,4 тис. грн.

На заході однокімнатні квартири дещо зросли в ціні, як і по всій країні. На Львівщині — на 26%, до понад 63 тис. доларів за житло. Найдорожчі квартири у столиці України, де середня вартість "однокімнатки" — 87,2 тис. доларів.

Джерело: DimRia

Зросла вартість оренди житла в країні. Лише дещо знизились ціни на Хмельниччині — на 2,5%, до 8,68 тис. грн, на Кіровоградщині — на 17,6%, до 6,11 тис. грн, на Дніпропетровщині — на 17,7%, до 10,62 тис. грн.

Сильно зросли ціни за рік у Чернігівській області (на 162%) — до 8,83 тис. грн. У Києві — на 28,9%, до 21,16 ти. грн, у Житомирській області — на 30,8%, до 7,2 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, юристка у сфері містобудування та членкиня директорів Конфедерації будівельників України Ольга Данчук розповіла про зміни в ціні та попиті на житло в наступному році.

Також ми писали, що на українському ринку нерухомості значно подорожчали 1-кімнатні квартири. Найбільше ціни зросли у Закарпатській області, одразу на 37,8%.