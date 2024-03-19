Недвижимость в Украине дорожает — какие цены на вторичное жилье в марте

Ключи от жилья. Фото: Unsplush

В Украине за последние шесть месяцев стоимость жилья на вторичном рынке ощутимо выросла. Больше всего дорожают квартиры в нескольких регионах.

Об этом свидетельствуют данные одного из украинских порталов недвижимости.

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Как изменились цены на вторичке

По информации аналитиков, средняя стоимость однокомнатной квартиры во Львове — 60 тыс. долларов. Цена на 7% больше показателя более полугода назад. Двухкомнатная сейчас стоит 91,1 тыс. долларов. Цена подскочила еще больше, на 12%, за полгода. Стоимость трехкомнатных изменилась меньше, на 6% за полгода, повысившись до 110,9 тыс. долларов.

В столице Украины цены выросли более умеренно. Сейчас средняя стоимость "однушки" составляет 68 тыс. долларов, двухкомнатной — 85 тыс. долларов. По данным аналитиков, средняя реальная стоимость проданного жилья составляет 55 тыс. долларов для однокомнатных квартир и 75 тыс. долларов — для двухкомнатных.

Источник: ЛУН

В Одессе цены на квартиры выросли больше всего на "однушки" — на 11% за последние шесть месяцев. Так, однокомнатная квартира стоит 40 тыс. долларов, двухкомнатная — 58,3 тыс. долларов, что на 5% больше, трехкомнатная — 80 тыс. долларов, что на 6% дороже.

В Днепре больше всего подорожали однокомнатные квартиры, на 10%, до 38 тыс. долларов, двухкомнатные на 8%, до 52,3 тыс. долларов,

трехкомнатные на 9% — до 71 тыс. долларов.

Как отмечают эксперты, в Харькове, единственном из городов миллионников, вторичка подешевела. Там однокомнатные квартиры стоят 24,5 тыс. долларов, что на 2% дешевле, чем шесть месяцев назад. Цена на двухкомнатные на 7% меньше — 37,5 тыс. долларов, на трехкомнатные на 5% дешевле — 49,9 тыс. долларов.

Также аналитики подсчитали, сколько нужно иметь зарплат программисту, который в стране получает фактически больше всех, чтобы купить вторичное жилье в Киеве.

Источник: ЛУН

Цены на первичном рынке

Стоимость жилья в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове остается фактически неизменной, однако планомерный рост наблюдается в Ивано-Франковске.

Так, за год квадратный метр от застройщика подорожал на 5 тыс. грн. Сейчас в областном центре в наличии к продаже 155 жилых очередей в 55 комплексах, а строится 119 очередей.

Это фактически столько же, сколько в двух городах — Одессе и Харькове.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые граждане могут получить налоговую скидку на покупку квартиры или дома. Государство гарантирует частичный возврат израсходованной суммы средств при определенных условиях.

Также мы писали, что в Киеве за год выросла средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости. Цена повысилась на 1,4 тыс. грн.