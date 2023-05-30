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В Украине разрешили отдавать банки россиян в собственность государства

30 мая 2023 09:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки россиян будут отдавать в собственность государства
Отделение финучреждения "Альфа-Банк". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине усовершенствовали процедуру вывода с банковского рынка финучреждений в условиях военного положения, что позволит национализировать активы подсанкционных лиц. Парламент проголосовал в целом соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Детали законопроекта

Речь идет о проекте закона №9107-1. Его в первом чтении поддержал парламент в начале апреля этого года. Тогда сообщалось, что его принятие позволит Национальному банку Украины (НБУ) дать старт национализации бывшего Альфа-банка, а ныне — "Сенс Банка". Финучреждение является собственностью подсанкционных российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена. Они находятся под санкциями как Украины, так и Европейского союза (ЕС).

Следует заметить, что после наложения санкций на российских акционеров Альфа-Банка Нацбанк отстранил их от управления и назначил независимым доверенным представителем болгарского экономиста Симеона Дянкова.

Согласно новому закону, в Украине будет запрещаться подсанкционным лицам приобретать или расширять участие в банке. Регулятор будет обязан признавать такие банки неплатежеспособными и выводить с рынка в случае, если на их владельцев наложены украинские или международные санкционные ограничения. Также документ позволит выводить с рынка даже платежеспособные системно важные банки в случае введения санкций.

При этом такие банки продолжат работать, состоится только процесс замены бывших владельцев на государство. Авторы законопроекта уверяют, что вкладчики не ощутят негативных последствий от национализации такого финучреждения.

Напомним, что ранее "Альфа-банк Украина" сменил название на "Сенс Банк". Об этом банк сообщил комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также мы писали, что за год иностранные инвесторы, покинувшие российский рынок, продав свой бизнес, вывели десятки миллиардов долларов. За это время заключили 200 сделок по продаже активов.

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