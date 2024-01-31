Тарифы в Украине — известно, как могут подняться цены на воду в некоторых регионах

Счетчик для воды. Фото: vodokanal.kiev.ua

Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовала новые предложения тарифов на водоснабжение и водоотвод, которые предоставили некоторые лицензиаты. Речь идет о водоканалах с месторасположением в западных областях.

Новые цены опубликовал Департамент регулирования отношений в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения.

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Обоснование новых тарифов на воду

Как отметили в Национальной комиссии по тарифам, от лицензиатов к регулятору поступили заявления и добавленные к ним материалы для установления новых обоснованных тарифов на воду.

По результатам обработки предоставленных материалов и в соответствии с действующим законодательством, ожидается повышение оптовых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод за 1 куб. м (без НДС) из-за роста расходов.

Руководство Нацкомиссии уточнило, что решение об обновлении цен на воду пока только выносится на обсуждение. Ожидается повышение тарифов дважды с 1 апреля и 1 июля для некоторых водоканалов. В частности, для "Львовводоканала", "Ивано-Франковскводоэкотехпрома", "Черновцыводоканала", "Дрогобычводоканала", коммунального предприятия "Производственное управление водопроводно — канализационного хозяйства города Ужгорода".

В ужгородском водоканале предлагают повысить цены с 10,63 грн. до 11,88 грн. за один кубический метр с НДС — с 1 апреля. Там объяснили, что на изменение тарифов с 1 апреля 2024 года по 30 июня 2024 года включительно, в первую очередь, повлияли следующие факторы:

1) повысились объемы реализации, учтенные в действующих тарифах:

на 362,56 тыс. куб. или на 6,61% с централизованного водоснабжения;

на 709,01 тыс. куб или на 12,66% с централизованного водоотвода.

2) увеличились расходы по электроэнергии, а именно:

на 63,69% с централизованного водоснабжения;

на 65,54% с централизованного водоотведения.

Что касается изменения тарифов с 1 июля 2024 года, то повлиял, в первую очередь, такой фактор как оплата труда:

1) расходы на зарплаты выросли:

на 17,56% с централизованного водоснабжения;

на 19,03% с централизованного водоотведения.

При этом запланированная средняя заработная плата на одного работника предприятия выросла на 20,63%, а именно с 15,58 тыс. грн. до 18,79 тыс. грн., согласно закону "Об оплате труда".

Другие водоканалы также предоставили подобные обоснования для повышения тарифов.

Источник: НКРЭКП

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