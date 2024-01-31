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В Україні готують підвищення одного з тарифів — нові ціни для регіонів

31 січня 2024 23:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи в Україні — відомо, як можуть зрости ціни на воду у деяких регіонах
Лічильник для води. Фото: vodokanal.kiev.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила нові пропозиції тарифів на водопостачання та водовідведення, які надали деякі ліцензіати. Йдеться про водоканали з місцерозташуванням в західних областях.

Нові ціни опублікував Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

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Обґрунтування нових тарифів на воду

Як зазначили у Нацкомісії з тарифів, від ліцензіатів до регулятора надійшли заяви та додані до них матеріали для встановлення нових обґрунтованих тарифів на воду.

За результатами опрацювання наданих матеріалів і відповідно до чинного законодавства, очікується підвищення гуртових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення за 1 куб. м (без ПДВ) через зростання витрат.

Керівництво Нацкомісії уточнило, що рішення про оновлення цін на воду поки що лише виноситься на обговорення. Очікується підвищення тарифи двічі з 1 квітня та 1 липня для деяких водоканалів. Зокрема, для "Львівводоканалу", "Івано–Франківськводоекотехпрому", "Чернівціводоканалу", "Дрогобичводоканалу", комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно — каналізаційного господарства міста Ужгорода".

В ужгородському водоканалі пропонують підвищити ціни з 10,63 грн до 11,88 грн за один кубічний метр з ПДВ — з 1 квітня. Там пояснили, що на зміну тарифів з 1 квітня 2024 року до 30 червня 2024 року включно, в першу чергу, вплинули такі чинники:

1) підвищилися обсяги реалізації, що враховані в чинних тарифах:

  • на 362,56 тис. куб або на 6,61 % з централізованого водопостачання;
  • на 709,01 тис. куб або на 12,66 % з централізованого водовідведення.

2) збільшилися витрати з електроенергії, а саме:

  • на 63,69 % з централізованого водопостачання;
  • на 65,54 % з централізованого водовідведення.

Щодо зміни тарифів з 1 липня 2024 року, то вплинув, в першу чергу, такий чинник як оплата праці:

1) витрати на зарплати зросли:

  • на 17,56 % з централізованого водопостачання;
  • на 19,03 % з централізованого водовідведення.

При цьому запланована середня заробітна плата на одного працівника підприємства зросла на 20,63%, а саме з 15,58 тис. грн до 18,79 тис. грн, відповідно до закону "Про оплату праці".

Інші водоканали також надали подібні обґрунтування підвищення тарифів.

тариф на воду

тариф на воду
Джерело: НКРЕКП

Що ще варто знати

Нагадаємо, українських споживачів, які накопичили заборгованість за комунальні послуги, з 1 лютого 2024 року почнуть відключати від газо- та електропостачання. Експерти розповіли, чи можуть покарати громадян за чужі борги.

Раніше ми писали, що у Міністерстві енергетики України розповіли, що буде з тарифами на електричну енергію після завершення опалювального сезону 2023-2024. Як відомо, на час зими ціни обіцяли не чіпати.

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ЖКГ
вода
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