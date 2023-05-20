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В Украине хотят массово сеять подсолнечник и построить масляный трубопровод в Польшу

20 мая 2023 19:47
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Украине хотят массово сеять подсолнечник и построить масляный трубопровод в Польшу
Подсолнухи на украинском поле. Фото: УНИАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Выращивание подсолнечника в Украине, возможно, выйдет на мегамасштабный уровень. В Министерстве аграрной политики и продовольствия уже посчитали, сколько может стоить строительство масляного трубопровода в Польшу.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в интервью для БизнесЦензора.

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Масштабное выращивание подсолнечника

"Пока можно сказать условно, сколько он может стоить, поскольку все зависит от маршрута, от ландшафта. В любом случае, речь идет о сотнях миллионов долларов. Для сравнения, у нас сейчас один завод, перерабатывающий 1 млн тонн подсолнечника, может стоить $100 -200 млн", — сказал Николай Сольский.

Он добавил, что поляки должны выделить участок под этот проект. Если они получат все разрешительные документы, такую трубу можно построить в течение одного года.

"Это несложный технологический проект. Самый сложный вопрос — это согласование в Польше, получение всех разрешений. Поляки уже заплатили специальной международной организации для оформления таких разрешений, но это еще займет некоторое время", — пояснил министр.

Кроме того, Сольский уточнил, что по плану проекта в точках врезания может быть слив масла в выгрузку в Гданьском порту. По его словам, это экономически выгодный проект, поскольку огромное место покупки масла — это нидерландские порты.

"Труба должна быть в собственности Украины и Польши. Частные игроки также могут заходить, строить терминалы. Главная задача, чтобы в трубу попадало масло одного качества. Это нормальное требование, потому что масло — это стандартизированный продукт, как, например, нефть", — заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним, весенне-полевые работы ведутся в Лозовском, Красноградском и частях Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов области. Сейчас в Харьковской области сеют яровую пшеницу, подсолнечник, кукурузу, гречку и сою.

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