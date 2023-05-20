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В Україні хочуть масово сіяти соняшник та збудувати олійний трубопровід до Польщі

20 травня 2023 19:47
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
В Україні хочуть масово сіяти соняшник та збудувати олійний трубопровід до Польщі
Соняшник на українському полі. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Вирощування соняшнику в Україні можливо вийде на мегамасштабний рівень. У Міністерстві аграрної політики та продовольства вже порахували, скільки може коштувати будівництва олійного трубопроводу до Польщі.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в інтерв’ю для БізнесЦензор.

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Масштабне вирощування соняшника

"Поки можна сказати умовно, скільки він може коштувати, оскільки все залежить від маршруту, від ландшафту. В будь-якому разі йдеться про сотні мільйонів доларів. Для порівняння, в нас зараз один завод, що переробляє 1 млн тонн соняшнику, може коштувати $100-200 млн", — сказав Микола Сольський. 

Також він додав, що поляки мають виділити ділянку під цей проєкт. Якщо вони отримають усі дозвільні документи, таку трубу можна побудувати впродовж одного року.

"Це нескладний технологічний проєкт. Найбільше складне питання — це погодження в Польщі, отримання всіх дозволів. Поляки вже заплатили спеціальній міжнародній організації для оформлення таких дозволів, але це ще займе певний час", — пояснив міністр. 

Крім того, Сольський уточнив, що за планом проєкту в точках врізу може бути злив олії у вивантаження в порту Гданська. За його словами це економічно вигідний проєкт, оскільки величезне місце купівлі олії — це нідерландські порти.

"Труба має бути у власності України та Польщі. Приватні гравці також можуть заходити, будувати термінали. Головне завдання, щоб до труби потрапляла олія однієї якості. Це нормальна вимога, тому що олія — це стандартизований продукт, як, наприклад, нафта", — заявив міністр аграрної політики та продовольства України.

Нагадаємо, що весняно-польові роботи ведуться в Лозівському, Красноградському та частинах Богодухівського, Харківського і Чугуївського районів області. Нині на Харківщині сіють яру пшеницю, соняшник, кукурудзу, гречку та сою.

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