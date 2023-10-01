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В Украине команда МВФ начинает встречи с правительством

1 октября 2023 17:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине команда МВФ начинает встречи с правительством
Представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян. Фото: Наталья Кравчук/NV
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 1 октября, в Киев прибыла делегация Международного валютного фонда. Она уже начинает встречи с представителями украинской власти и другими партнерами.

Об этом сообщил представитель Фонда в Украине Ваграм Степанян, передает Reuters.

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Работа миссии МВФ в Украине

"Команда МВФ во главе с заместителем директора европейского департамента Фонда Умою Рамакришнан начинает сегодня в Киеве встречи с украинскими властями и другими заинтересованными сторонами", — рассказал Степанян.

По его словам, миссия проводит второй обзор многолетней кредитной программы Украины на сумму 15,6 млрд долларов.

Reuters пишет, что четырехлетняя программа для Киева является частью глобального пакета стоимостью 115 млрд долларов для поддержки экономики, пока Украина борется с российскими войсками.

"Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования (EFF), которую реализует Украина при поддержке МВФ", — добавил Степанян.

Напомним, 25 сентября стартовали технические дискуссии между миссией Международного валютного фонда (МВФ) и украинским правительством. Переговоры касаются подготовки к очередному пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Также мы писали, что для предотвращения закрытия правительства Палата представителей США предприняла ключевой шаг, приняв резолюцию о краткосрочных расходах сроком на 45 дней. В этом документе предусмотрена помощь в случае стихийного бедствия, однако дополнительное финансирование для Украины или безопасности границ в него не включено.

Добавим, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на проект финансирования правительства США. Он заявил, что ситуация с временным бюджетом Штатов не остановит поступление помощи в Украину, которая была объявлена ранее.

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