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В Україні команда МВФ розпочинає зустрічі з владою

1 жовтня 2023 17:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні команда МВФ розпочинає зустрічі з владою
Представник МВФ в Україні Ваграм Степанян. Фото: Наталія Кравчук/NV
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 1 жовтня, до Києва прибула делегація Міжнародного валютного фонду. Вона вже розпочинає зустрічі з представниками української влади та іншими партнерами.

Про це повідомив представник Фонду в Україні Ваграм Степанян, передає Reuters.

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"Команда МВФ на чолі із заступником директора європейського департаменту Фонду Умою Рамакрішнан починає сьогодні в Києві зустрічі з українською владою та іншими зацікавленими сторонами", — розповів Степанян.

За його словами, місія проводить другий огляд багаторічної кредитної програми України на суму 15,6 млрд доларів.

Reuters пише, що чотирирічна програма для Києва є частиною глобального пакета вартістю 115 млрд доларів для підтримки економіки, поки Україна бореться з російськими військами.

"Діалог високого рівня фокусуватиметься на перспективних заходах і викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), яку реалізує Україна за підтримки МВФ", — додав Степанян.

Нагадаємо, 25 вересня стартували технічні дискусії між місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) та українським урядом. Перемовини стосуються підготовки до чергового перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України. 

Також ми писали, що для запобігання закриття уряду Палата представників США здійснила ключовий крок, ухваливши резолюцію про короткострокові витрати терміном на 45 днів. У цьому документі передбачена допомога у разі стихійного лиха, проте додаткове фінансування для України чи безпеки кордонів до нього не включено.

Додамо, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на проєкт фінансування уряду США. Він заявив, що ситуація із тимчасовим бюджетом Штатів не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше.

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