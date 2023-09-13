ГМО-продукция в Украине — что известно о легализации производства

Фруктовый отдел магазина. Фото: Unplush

В Украине узаконили производство генетически модифицированных организмов и продукции. Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Легализация ГМО-продукции

Речь идет о законопроекте №5839 о госконтроле за размещением на рынке генетически модифицированных организмов и продукции.

Закон будет определять правовые и организационные основы регулирования генетически инженерной деятельности, обеспечения продовольственной безопасности путем госконтроля за использованием ГМО-продукции и его оборотом.

В документе содержатся следующие термины:

"генетически модифицированный организм";

"генетически модифицированная продукция";

"ГМ-продукция как пищевой продукт".

Также закон введет государственную регистрацию генетически модифицированных продуктов.

Примечательно, что перед его принятием во втором чтении депутаты внесли поправки, которыми запретили выращивание и ввоз ГМО-кукурузы, а также выращивание в течение пяти лет ГМО-свеклы и рапса.

Таким образом, документ ввел комплексное регулирование правовых и организационных основ генетически инженерной деятельности, предусмотрев госнадзор (контроль) за использованием и обращением ГМО-продукции.

Законопроект также усовершенствует требования по маркировке ГМО-продукции и введет правила ее прослеживаемости. Кроме того, усилит госконтроль в сфере обращения с такой продукцией и установит ответственность за нарушение законодательства в данной сфере.

Народные депутаты приняли соответствующий законопроект во втором чтении и 23 августа текущего года.

Инициировал принятие такого документа премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что говорят эксперты

По словам экспертов, генетически модифицированные продукты обладают множеством преимуществ, ведь создавались с положительной целью. Так, модификации способны продлить срок хранения продуктов, сделать культуры более устойчивыми к жаре или морозам, повысить устойчивость растения к вредителям и разным вирусам.

Селекция выводит сорта и гибриды, устойчивые к проблемам, в то время как ГМО является методом селекции, помогающим директивно решать вышеуказанные проблемы, и значительно оперативнее.

Ранее мир облетела новость о том, что французские ученые доказали смертельную опасность ГМО-кукурузы, обработанную пестицидами, вызвавшую рак у грызунов.

Что еще стоит знать

Напомним, в украинских супермаркетах начали дорожать яйца, цена на которые снижалась в течение лета. Эксперты предупреждали, что тренд по удешевлению кардинально изменится осенью.

Также мы писали, что в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии.