В Украине ликвидировали ГАСИ в рамках реформы градостроительства

В Украине ликвидировали один из самых коррумпированных госорганов
В Украине окончательно ликвидировали Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ). Закрыли все территориальные структуры и более пяти тысяч исполнительных производств по судебным делам.
Об этом отчитались в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, сообщает пресс-служба министерства.
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Закрытие ГАСИ и начало реформ
Глава ведомства Александр Кубраков рассказал о полном завершении соответствующего ликвидационного процесса Государственной архитектурно-строительной инспекции, назвав закрытый государственный орган наиболее коррумпированным.
"Поставили точку в существовании одной из самых коррумпированных государственных структур в истории независимой Украины", — цитирует его пресс-служба.
По предположениям министра, объем коррупции в строительной отрасли, вызванный противоправными действиями ликвидированного органа, мог ежегодно составлять более трех миллиардов гривен. От этого страдали заказчики строительства, подрядчики и потенциальные покупатели.
Работу прекратили все 24 тероргана ГАСИ, закрыли 5,4 тысячи исполнительных производств по судебным делам, отметил Кубраков.
При этом документация Государственной архитектурно-строительной инспекции будет храниться в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины.
"Сейчас мы реализуем масштабную реформу градостроительства, в центре которой цифровизация документов и автоматизация процессов", — подчеркнул глава Министерства развития общин.
Напомним, в Украине приступили к бета-тестированию оформления документов на строительство в приложении государственных услуг "Дія". Такой сервис упростит подачу документов и уберет коррупционную составляющую.