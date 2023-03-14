В Украине ликвидировали ГАСИ в рамках реформы градостроительства

Речь идет о Государственной архитектурно-строительной инспекции

В Украине окончательно ликвидировали Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ). Закрыли все территориальные структуры и более пяти тысяч исполнительных производств по судебным делам.

Об этом отчитались в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, сообщает пресс-служба министерства.

Закрытие ГАСИ и начало реформ

Глава ведомства Александр Кубраков рассказал о полном завершении соответствующего ликвидационного процесса Государственной архитектурно-строительной инспекции, назвав закрытый государственный орган наиболее коррумпированным.

"Поставили точку в существовании одной из самых коррумпированных государственных структур в истории независимой Украины", — цитирует его пресс-служба.

По предположениям министра, объем коррупции в строительной отрасли, вызванный противоправными действиями ликвидированного органа, мог ежегодно составлять более трех миллиардов гривен. От этого страдали заказчики строительства, подрядчики и потенциальные покупатели.

Работу прекратили все 24 тероргана ГАСИ, закрыли 5,4 тысячи исполнительных производств по судебным делам, отметил Кубраков.

При этом документация Государственной архитектурно-строительной инспекции будет храниться в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины.

"Сейчас мы реализуем масштабную реформу градостроительства, в центре которой цифровизация документов и автоматизация процессов", — подчеркнул глава Министерства развития общин.

Напомним, в Украине приступили к бета-тестированию оформления документов на строительство в приложении государственных услуг "Дія". Такой сервис упростит подачу документов и уберет коррупционную составляющую.