В Україні ліквідували ДАБІ в рамках реформи містобудування

Йдеться про Державну архітектурно-будівельну інспекцію

В Україні остаточно ліквідували Державну архітектурно-будівельної інспекцію (ДАБІ). Закрили всі територіальні структури та більше п'яти тисяч виконавчих проваджень у судових справах.

Про це відзвітували у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, інформує пресслужба міністерства.

Закриття ДАБІ та початок реформ

Голова відомства Олександр Кубраков розповів про цілковите завершення відповідного ліквідаційного процесу Державної архітектурно-будівельної інспекції, назвавши закритий державний орган найбільш корумпованим.

"Поставили крапку в існуванні однієї з найкорумпованіших державних структур в історії незалежної України", — цитує його пресслужба.

За припущеннями міністра, обсяг корупції у будівельній галузі, спричинений протиправними діями ліквідованого органу, міг щорічно становити більше трьох мільярдів гривень. Від цього страждали замовники будівництва, підрядники та потенційні покупці.

Роботу припинили всі 24 тероргани ДАБІ, закрили 5,4 тисячі виконавчих проваджень у судових справах, зауважив Кубраков.

При цьому вся документація Державної архітектурно-будівельної інспекції буде зберігатися у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України.

"Зараз ми реалізуємо масштабну реформу містобудування, в центрі якої цифровізація документів та автоматизація процесів", — наголосив голова Міністерстві розвитку громад.

Нагадаємо, в Україні розпочали бета-тестування оформлення документів на будівництво у застосунку державних послуг "Дія". Такий сервіс спростить подачу документів та прибере корупційну складову.